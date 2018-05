Cum a ajuns un liceu din Baia Mare să aibă propriul observator astronomic

În urmă cu două săptămâni, chiar de Ziua Internaţională a Tineretului, la Colegiul Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare a fost inaugurat un observator astronomic, o investiţie de peste 100.000 de euro. Cupola de pe acoperiş dă liceului un aer science-fiction, iar activităţile ce se desfăşoară acolo atrag tot mai mulţi pasionaţi.

Lucian Stoian, profesor de fizică şi conducătorul Cercului de Astronomie din cadrul liceului, spune că ideea, dar şi susţinerea, au venit în urmă cu trei ani, când a avut loc o eclipsă parţială de soare, iar membrii Cercului de Astronomie au făcut observaţii astronomice cu un telescop chiar în curtea şcolii. Succesul de care s-a bucurat activitatea a atras atenţia tuturor.



„Atunci a apărut ideea unui observator şi am primit cupola, din partea unei fundaţii din Baia Mare. Tot atunci a apărut şi ideea susţinerii din partea primăriei a unui astfel de proiect, iar acum, după trei ani, ideea s-a concretizat”, spune profesorul Lucian Stoian. El explică apoi că investiţia a venit ca o soluţie pentru pasiunea lor. „Sunt mulţi copii care se pregătesc aici şi condiţiile nu erau cele mai bune. Am avut mult echipament, multă aparatură şi nu am avut un spaţiu adecvat, aşa că am spus că soluţia ar fi modificare acoperişului şi construcţia unui microobservator şcoalar cu scop educaţional, nu neapărat ştiinţific”, spune el.

Observatorul astronomic este unul de ultimă generaţie şi îi ajută în activitatea pe care o desfăşoară. „Asta vine ca o completare la ce făceam noi, pentru că noi făceam observaţii şi înainte, dar acum putem face mai bine şi mai rapid. Făceam obsevaţiile în curtea şcolii, însă eram limitaţi de clădiri. Avem aici un orizont mai larg”, mai spune el.

Telescopul de pe acoperiş poate fi manevrat manual, dar şi comandat chiar din birou, de pe un calculator, unde vor fi stocate fotografiile pe care le va executa obiectivul. „Mai sunt de făcut mici reglaje pentru asta, însă elevii trebuie mai întâi să înveţe să le manevreze manual”, mai explică profesorul.

Elevii sunt încântaţi de noua achiziţie şi tot mai mulţi încep să pună întrebări despre această materie, iar de la liceul băimărean au plecat an de an, elevi la olimpiadele internaţionale. În prezent sunt 20 de elevi la cercul de astronomie, dintre care 10 au fost la olimpiada naţională în domeniu. Unul s-a calificat, din nou, la faza internaţională în astronomie.

An de an, olimpici până la faze internaţionale

An de an, elevii profesorului pasionat de astronomie şi astrofizică se întorc cu rezultate bune şi foarte bune de la olimpiadele naţionale şi inernaţionale. Mulţi dintre ei şi găsesc drumul în viaţă la universităţi de prestigiu din lume. „Unul dintre foştii elevi îşi susţine doctoratul la UCL în Londra, după care va lucra la o agenţie spaţială din Olanda”, mai spune profesorul, vorbind despre Şandor Kruk, cel care a fost primul lui elev care s-a prezentat la o olimpiadă de astronomie. Alţi trei elevi au ajuns studenţi la UCL, unde studiază astrofizica, iar un al patrulea este student la Universitatea Stanford, în Statele Unite ale Americii. „Primii noştri elevi s-au realizat bine, să sperăm că şi următorii”, mai spune profesorul Lucian Stoian.

Investiţia a fost de peste 100.00 de euro şi fost susţinută în cea mai mare parte de primărie. Cupola în valoare de 6.000 de euro a fost o donaţie din partea unei fundaţii din Baia Mare.