Celebrul Harvey Keitel, în vizita la casa mamei din Maramureş. Cu cine a promis actorul că va împărţi pălinca pe care a primit-o de la localnici

Harvey Keitel a vizitat joi, 6 iulie, locurile natale ale mamei sale şi s-a declarat încântat de tot ce a găsit în satul Leordina. Aici a fost primit cu bucate tradiţionale şi i s-a oferit chiar un costum tradiţional. Mai întâi a vizitat casa părintească a mamei sale, pe care a părăsit-o pe când avea doar 12 ani.



De asemenea, a dorit să vadă, apoi, sinagoga şi cimitirul evreiesc, acolo unde sunt îngropaţi străbunii săi. “Mă gândesc la cum mama mea se plimba pe străzile din Leordina şi, după, la New York. Am toate aceste imagini în minte - fetiţa care a venit de la Leordina la New York, cu sora şi mama. Tatăl a venit primul şi, după, a trimis după ele. E ceva special... Recomand tututor care au rude în alte părţi să meargă acolo de unde le sunt părinţii. E o legătură profundă”, a spus actorul cu această ocazie, citat de protv.ro.

El a fost însoţit pe tot parcursul vizitei sale de primarul comunei, Ştefan Gavriluţ. “A fost pentru noi o mare onoare să îl avem lângă noi măcar o zi. A fost foarte încântat de ceea ce a văzut aici. A fost foarte impresionat de Leordina, a vizitat casa, cimitirul, sinagoga. A gustat din toate bucatele. Vom discuta cu staff-ul său, vom colabora cu ei în privinţa eventualei reabilitări a casei. El a mai fost în România, a mai dorit să vină în Maramureş în urmă cu câţiva ani, dar nu s-a mai întâmplat. I-am oferit horincă, a promis că mă va suna atunci când o va împărţi împreună cu Robert de Niro. I-am mai dăruit şi un costum popular tradiţional complet şi o monografie a lui Alexandru Leordean, în care 30-40 pagini sunt despre evrei şi apare şi mama sa", a spus primarul comunei.

De asemeena localnicii au fost impresionaţi de modestia actorului. "Este un om incredibil de jovial. Pe cât este de împlinit profesional, pe atât este de simplu şi modest. Nu are aere de vedetă. Vorbeşte cu drag despre prietenii săi, Robert De Niro sau Sylvester Stallone”, a mai declarat, pentru Glasul Maramureşului, Ştefan Gavriluţi, primarul comunei Leordina.

Actorul de 78 de ani a primit şi o sticlă de pălincă, pe care a promis că o va împărţi cu prietenul său, Robert de Niro. El s-a arătat impresionat de locurile pe care le-a vizitat, de oameni şi de bucătăria tradiţională maramureşeană. Actorul a fost aşteptat cu un platou ţărănesc, caş, urdă, cârnaţi, slănină, roşii şi ceapă verde. Autorităţile locale i-au oferit titlul de cetăţean de onoare.

Harvey Keitel se află în România pentru filmarile filmului „See You Soon”, o poveste de dragoste ce începe pe un teren de fotbal şi care se filmează la Cluj Arena.

