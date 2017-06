Bac 2017 Maramureş. Elev: "Nu ne-am aşteptat la subiecte atât de uşoare"

Subiectele de Geografie au fost mai uşoare decât se aşteptau elevii, cel puţin asta susţin câţiva absolvenţi băimăreni imediat după ce au ieşit din examen. "A fost mai uşor decât ne aşteptam. Am avut Europa, România - state, capitale, climă, industrie. A trebuit să caracterizăm Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord, de ce produce Finlanda mai multă cherestea decât Ungaria şi Islanda şi de ce Islanda nu produce cherestea.

La subictul despre România a trebuit să dăm trei deosebiri înte relieful Subcarpaţilor de Surbură şi cel al Câmpiei de Vest la nord de Mureş, iar la subiectul I Italia şi Irlanda - trei diferenţe de climă", spune Georgiana Săplăcan şi Richard Conea.



Nici cei care au susţinut proba la Logică sau Chimie nu s-au pâns de dificultatea probei, în schimb câţiva candidaţi de la Biologie spun că a fost mai greu decât credeau. "La Chimie a fost mai uşor decât am făcut noi la clasă", spune Ramona. În schimb la Biologie, pentru unii, subiectele au fost o surpriză neplăcută. "A fost naşpa. Am avut două problemem dar au fost nişte probleme pe care nu am prea pus accent la clasă. Ne-a surprins puţin", spune Denisa.

Cei care au susţinut Examenul de Bacalaureat vor afla notele în 5 iulie, când până la ora 16.00 se vor afişa rezultatele. Între orele 16.00 şi 20.00, cei nemulţimiţi vor putea depune contestaţiile, iar între 6 şi 9 iulie, acestea vor fi rezolvate, urmând ca în 10 iulie să fie afişate rezultatele finale ale examenului.

