Programul Street Delivery Bacău. Ce manifestări inedite sunt organizate în stradă, în zona Teatrului de Vară

Potrivit organizatorilor implicate în programul „Bacău Capitala Tineretului din România 2017“, Street Delivery este un eveniment urban de arhitectură şi arte care are loc în fiecare vară pe străzile marilor oraşe din România. „Ce facem? Recuperăm câte o stradă de sub dominaţia automobilelor şi o redăm pietonilor, care o mobilează cu idei pentru un oraş mai bun. Misiunea noastră? Să creăm colaborativ o experienţă citadină prin care să demonstrăm cum ar putea funcţiona un oraş pentru oameni, nu doar pentru maşini. De ce? Fiindcă ţine şi de noi să ne creăm un habitat mai plăcut, mai deştept, sustenabil. Un oraş pentru oameni, în care pietonii să aibă prioritate. Street Delivery a fost fondat în mai 2006 de Fundaţia Cărtureşti şi Ordinul Arhitecţilor din România“, precizează într-un comunicat Florina Fabian, secretar administrativ în cadrul programului „Bacău Capitala Tineretului din România 2017“.

Program Street Delivery Bacău 2017

VINERI, 30 iunie

12-17: Street Workout (Cătălin Cozma)

12-17: Oaza mamelor (Oana Sforoi)

13-15: Impletim natura-n par

15-16: O protejam pe Mama Natura (Denisa Radu)

15-22: Happy Vibe (Ioana Zamfir si Vladina Munteanu)

16-20: FSC – activitati

16.30-18.30 – Povestea din Padurea Adormita (storytelling)

16-18: Music in the garden (Colectivul Liceului de Arte “George Apostu”)

12-20: Arts&Crafts BCTR

12-22: Atelier Cristiana Ursache

12-22: Fluffy Pool (Dragoş Bălan)

12-22: Home Street Home

12-22: Grădina Artei

12-22: Grădina din faţa blocului

12-22: Portret din flori (Alina Anghel)

12-22: Reinviem trecutul artei (Denisa Radu)

12-22: Grădina cu Tango-Milonga

12-22: In a Relationship (Fundaţia Friends For Friends)

12-22: Natura vie (Celly Giard)

12-22: Gradina PUNCT (PUNCT Bacau)

SAMBATA, 1 iulie

10-20: Vegan in Romania

10-20: Arts&Crafts BCTR

10-17: Street Workout (Cătălin Cozma)

10-17: Oaza mamelor (Oana Sforoi)

10-17: Henna by Alina Anghel

10-22: Happy Vibe (Ioana Zamfir si Vladina Munteanu)

12-22: Atelier Cristiana Ursache

13-15: Impletim natura-n par

16-18: Music in the garden (Colectivul Liceului de Arte “George Apostu”)

16-20: FSC – activitati

16.30-18.30 – Povestea din Padurea Adormita (storytelling)

10-22: Fluffy Pool (Dragoş Bălan)

10-22: Home Street Home

10-22: Grădina Artei

10-22: Grădina din faţa blocului

10-22: Grădina cu Tango-Milonga

10-22: In a Relationship (Fundaţia Friends For

Friends)

10-22: Natura vie (Celly Giard)

12-22: Gradina PUNCT (PUNCT Bacau)

DUMINICA, 1 iulie

10-20: Vegan in Romania

10-20: Arts&Crafts BCTR

10-17: Street Workout (Cătălin Cozma)

10-17: Oaza mamelor (Oana Sforoi)

10-17: Henna by Alina Anghel

10-22: Happy Vibe (Ioana Zamfir si Vladina Munteanu)

12-22: Atelier Cristiana Ursache

16-20: FSC – activitati

16.30-18.30 – Povestea din Padurea Adormita (storytelling)

14-15: Batalia refrenelor (Denisa Radu)

10-22: Fluffy Pool (Dragoş Bălan)

10-22: Home Street Home

10-22: Grădina Artei

10-22: Grădina din faţa blocului

10-22: Grădina cu Tango-Milonga

10-22: In a Relationship (Fundaţia Friends For Friends)

10-22: Natura vie (Celly Giard)

12-22: Gradina PUNCT (PUNCT Bacau)

Program Street Delivery Music

║Vineri 30 iunie║

► Mvteo: 17:30-18:30

► Map-18:30-19:30

► Cristina Dăscălescu -19:30-20:00

► Mr.jurjak: 20:00- 21:00

║Sâmbătă 1 iulie║

► bassarab: 17:00-18:00

► Spectrum 18:00-19:00

► Lucia: 19:00- 20:00

► Gramofone: : 20:00- 21:00

║Duminică 2 iulie║

► Fără Zahăr:18:00-19:00-

► Fine, It's Pink: 19:00- 20:00

► Otherside: 20:00-21:00

► Cred Ca Sunt Extraterestru: 20:00-21:00