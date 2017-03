FOTO VIDEO Monument dedicat eroilor căzuţi acum 100 de ani în Primul Război Mondial şi ceremonie religioasă de proporţii la Mănăstirea Caşin

Comuna băcăuană Mănăstirea Caşin, aflată la graniţa judeţului, pe linia frontului din Primul Război Mondial, unde şi-au pierdut viaţa peste 80 de mii de persoane, în anii 1916-1917, a avut parte duminică de un eveniment aparte, cu puternică încărcătură naţională, istorică şi religioasă.



Manifestările au început la ora 9 dimineaţa, odată cu venirea Înaltpreasfinţitului Ioachim Băcăuanul şi a unui sobor de peste 20 de preoţi, în componenţa căruia s-a aflat şi preotul Ioan Bârgăoanu, protopop al Oneştiului. A fost sfinţită troiţa „Maica Domnului, Apărătoarea Noastră“ în prezenţa enoriaşilor matinali, veniţi în număr mare la slujba de duminică de la Biserica „Sf Simion Noul Teolog“, singura din ţară cu acest hram. Tot cu acest prilej Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a donat o maşină în folosul enoriaşilor din Mănăstirea Caşin.



A urmat liturghia, oficiată de IPS Ioachim în Biserica „Buna Vestire“, în prezenţa mai multor primari din judeţ (Oneşti, Târgu Ocna, Caşin, Mănăstirea Caşin ş.a.) a militarilor, care au aşteptat şi ultimul moment, dedicat eroilor din Primul Război Mondial, de la jertfa cărora s-au împlinit 100 de ani.

Troiţa „Maica Domnului, Apărătoarea Noastră“ FOTO Ianis Fundulea

În faţa Bisericii a fost ridicată o cruce monument, stilizată, cu efortul Cultului Eroilor, a Primăriei Mănăstirea Caşin pentru neuitarea eroilor neamului căzuţi pe dealurile din apropiere, locul în care în urmă cu 100 de ani militarii români au reuşit să respingă atacurile germanilor şi ale austroungarilor, în ciuda inferiorităţii numerice şi a dotărilor.



Monumentul a fost dezvelit de arhiepiscopul Ioachim, care a compus şi o poezie dedicată martirilor neamului (Odă eroilor de pe Valea Caşinului). Importanţa luptelor din 1916-1917 de pe teritoriul judeţului, în special cele duse pe cresta dealurilor de la Mănăstirea Caşin, a fost evocată de generalul dr. Vasile Apostol dar şi de colonelul Paul Valerian Timofte, de la Cultul Eroilor.



Manifestarea de la Mănăstirea Caşin a avut un puternic mesaj patriotic şi naţional (costume populare, drapelul României, fanfară militară) iar locurile comune din discursurile ofiţerilor şi preoţilor s-au axat pe nevoia de valori naţionale, bazate pe credinţă şi respectarea memoriei.

IPS Ioachim şi protopopul Ioan Bârgăoanu FOTO Ianis Fundulea

Cine este noul protopop al Oneştiului



Preotul Ioan Bârgăoanu este de un an de zile noul protopop al Oneştiului. Este totodată ctitor al bisericii din comună, singura din ţară cu hramul Sfîntul Simeon Noul Teolog. Printre invitaţii ierarhului oneştean s-a numărat şi profesorul universitar dr. Dan Mihai Chiţoiu, de la Catedra de Filosofia Religiei din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Dealtfel preotul Bârgăoanu, asemeni şi altor ierarhi, are un CV important în privinţa studiilor religioase şi filosofice. A urmat Teologia la Iaşi, avându-l profesor de Dogmatică pe actualul Patriarh al României, la acea vreme Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Daniel. A urmat un masterat cu disertaţia „Sfânta Liturghie în opera Sfântului Simeon Noul Teolog“, iar ulterior un masterat în filosofie „Simbol şi mister: Expunere mistică şi formulare discursivă la Sfântul Simeon Noul Teolog“, sub îndrumarea profesorului dr. Dan Mihai Chiţoiu.