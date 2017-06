FOTO Concursul de monologuri „Rostiri”. Cine sunt câştigătorii acestei ediţii, care s-a desfăşurat la Cercul Militar din Bacău

Astăzi s-a încheiat cea de-a treia ediţie a concursului Rostiri, manifestare şcolară înscrisă în C.A.E.R.I.(Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene).

În acest an, participarea a fost şi mai numeroasă decât la ediţiile precedente, căci s-au alăturat organizatorilor şcoli cu prestigiu din municipiu: Şcoala Gimnazială ”Mihai Drăgan”, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Naţional Pedagogic ”Ştefan cel Mare”. Totodată, s-au înscris şcoli din mai multe oraşe, cum ar fi: Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoşani, Şcoala Gimnazială Sat Strejnicu Prahova, Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria" Constanţa, Şcoala Gimnazială Nr. 49, Bucureşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cornetu, judeţul Ilfov, Şcoala Centrală Bucureşti.

„Întreaga activitate, desfăşurată pe 2 zile, 7 şi 8 iunie, a fost îndrumată de profesorul Camelia Popa, inspector pentru educaţie permanentă şi mentorat la ISJ Bacău. La o participare atât de numeroasă, organizatorii, profesorii Carmen - Lucia Moisă, director – adjunct, Mădălina Alexoae, coordonator de proiecte şi programe educative, Alina Solomon, Daniela Mocondoi, Mariana Tînjală au avut mult de muncă, mai ales în ce priveşte preselecţia candidaţilor. Scopul proiectului este de a dezvolta dorinţa elevilor pentru lectură. De asemenea, iniţiatorii festivalului doresc ca participanţii să pătrundă în lumea minunată a dramaturgiei şi a liricului, să recite sau să interpreteze conştient fragmente din opere celebre sau mai puţin cunoscute.

În al doilea rând, dorim ca elevii noştri să-şi dezvolte simţul artistic, să-şi exprime propriile opinii prin intermediul creaţiilor literare“, se arată într-un comunicat al profesorilor de la Şcoala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” din Bacău.

Prin concursul şcolar „Rostiri“ se doreşte stimularea originalităţii în arta interpretativă, depistarea şi selecţionarea talentelor în scopul orientării spre activitatea de performanţă, promovarea valorilor prin intermediul festivalului-concurs, dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ, între elevii diferitelor şcoli, oportunitatea participanţilor de a-şi exprima propriile opinii prin intermediul creaţiilor artistice interpretate.

„Proiectul se adresează elevilor de la învăţământul primar, cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani, care pot înţelege şi susţine un monolog sau pot recita o poezie. De asemenea, se adresează elevilor de gimnaziu cu vârste între 11 şi 14 ani, cu înclinaţii deosebite spre teatru. Beneficiarii vor fi spectatorii de toate vârstele care vor aplauda interpretările participanţilor la festivalul-concurs.

Concursul s-a desfăşurat pe mai multe secţiuni. Miercuri, 7 iunie, au intrat în concurs prichindeii de la clasele pregătitoare şi cei de la clasele I. După o pauză în care juriul a deliberat, au urcat pe scenă piticii de la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, toţi pentru secţiunea în limba română“, se arată în acelaşi comunicat.

Joi, 8 iunie, pe scena de la Cercul Militar au urcat elevii de gimnaziu, ca să-şi etaleze talentul. Directorul şcolii organizatoare, profesorul Camelia Stamate, ne-a declarat: ” Ediţia a treia a Festivalului concurs de monologuri „Rostiri“ este, ca şi cele precedente, un motiv de bucurie şi împlinire atât pentru noi, cât şi pentru părinţi. De - a lungul acestor trei ediţii am descoperit copii talentaţi, copii cu o dicţie perfectă şi cu un talent actoricesc deosebit. Acest festival este o bună ocazie de a depista copii cu un potenţial uriaş în a urma o carieră artistică.”



„A fost o ediţie foarte reuşită. Cu fiecare an adunăm tot mai multă experienţă, copiii sunt tot mai buni şi se pregătesc cu foarte mare seriozitate. Emoţiile sunt inerente, deşi unii urcă a treia oară pe scenă. Alături de cei mici, au emoţii poate mai mari părinţii lor, fără de care nu am reuşi să continuăm tradiţia an de an“, a precizaat profesorul Mădălina Alexoae, completată de Carmen Moisă: „Deşi ne cunoaştem elevii foarte bine, parcă la festival descoperim ceva nou în ei, în sufletul lor, în talentul lor”.



Câştigătorii de anul al concursului Rostiri sunt:

- Secţiunea I – clasele pregătitoare

-premiul I – Jălboaie Tudor, Vlad Miruna, Trofor Daria, Pricope Cristian

-premiul al II-lea – Stoica Arianna, Ungureanu Victor, Tănase Victoria, Costache Alice, Grosu Ştefania, Măriuţ Serena, Miron-Tănase Cătălina, Crăciun Maya, Obreja Nicolle

-premiul al III-lea – Chiscăneanu Ilinca, Năstase Ilinca, Ghiaţă Minodora, Moise Ioana, Gruia Victor

Trofeul a fost câştigat de Ojog Delia

- secţiunea a II-a –

clasele a II-a – a IV-a

-premiul I – Viţelaru Matei, Ciorcilă Mara, Anchidin Ioana, David Mario, Margină Mateea, Iordache Sofia, Deleu Mihnea, Manolache Ilinca,

-premiul al II-lea – Manolachi Vlad, Şova Gâţu Christian, Alexandrescu Amelia, Scântei Daria, David Cuzmin, Şerbănescu Arina,

-premiul al III-lea – Cazacincu Crina, Floareş Raisa, Gheorghe Bianca, Pintilie Vlad, Gheorghiţă Tudor

Trofeul a fost câştigat de Şufariu Mihnea

- secţiunea gimnaziu – limba română

-premiul I – Nechita Crina, Bârsan Mihnea, Antal Ştefan, Anton Ştefania, -premiul al II-lea – Tarcău Andrei, Bordeanu Dimitria,

-premiul al III-lea – Zgaroi Gabriela, Chiriac Anda, Hriscu Rareş, Marcu Ioana, Timaru Alexandra, Anton Maria

-menţiune – David Denis, Hagimă Alexandru, Sandu Andrei

Trofeul – Munteanu Elena

- secţiunea limbă engleză

- premiul I – Moisă Ecaterina, Pantelimon Ioana, Andrei Gabriela, Balan Delia, Iosub Ioana, Vizitiu Sara, Gherasim Alexia, Curcă Erica, Ţuglia Maia, Necoară Anastasia, Pârlea Mara, Vătavu Mihnea, Anton Ştefania

-premiul al II-lea – Ruşti Ştefan, Săndulache Ştefan, Borţun Kriss, Cojocariu Mara, Bârsan Paul, Vatamaniuc Andrei, Costea Andrei

-premiul al III-lea – Lepădatu Lara, Munteanu Matei,

-trofeul – Ojog Alexandru, Abu-Akil Sofia

- secţiunea limbă franceză

-premiul I – Pîntea Eduard

-premiul al II-lea – Lepădatu Robert, Mocanu Lorena

-premiul al III-lea – Chiricea Miruna

-trofeul – Ceauşu Maria