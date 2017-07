Cine sunt fetele care au luat 10 la Bacalaureat, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“ şi Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Bacău

Cele mai bune medii au fost obţinute şi în acest an de elevii care au făcut liceul la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“, la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“, la „Colegiul Ferdinand l“, la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu“ din Bacău, sau de oneştenii de la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“ sau Colegiul Naţional „Grigore ,Moisil“.



Primele 10 medii din judeţul Bacău, de la Bacalaureat 2017, la care s-au înscris 3866 de candidaţi sunt obţinute de următorii absolvenţi:

Olga Teodora Popescu (10), Elena Laura Ionaşcu(10), Andrei Laslău(9.96), Carmen Florina Pintea(9.96), Codrina Ioana Adam(9.95), Sânziana Momanu(9.95), Călina Bichescu (9.93), Raluca Munteanu(9.93), Andrei Tanasov(9.93), Cristina Adriana Basoc (9.91).



Cine sunt fetele care au luat 10 la Bacalaureat



Bacalaureatul a desemnat şi şeful de promoţie 2017 de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“ din Bacău, care a avut cinci absolvenţi, care au luat numai note de 10 în toţi anii de liceu. Este vorba de Ioana Cazacu, Roxana Macovei, Olga Popescu , Nicolae Gabriel şi Andrei Tanasov.



Patru din primele 10 medii la Bacalaureat 2017 sunt obţinute de elevii acestui liceu de elită (Olga Popescu, Ioana Codrina Adam, Călina Bichescu şi Andrei Tanasov). În urma corectării tezelor Olga Teodora Popescu a obţinut 10 la toate probele de la Bacalaureat, după ce a încheiat toţi anii de liceu cu aceeaşi performanţă.

„Sunt rezultate foarte bune obţinute de liceul nostru. Toţi elevii, 203, din promoţia 2017, au trecut cu note mari Bacalaureatul. Olga Popescu a luat locul 1 pe ţară la olimpiada de religie în ultimii patru ani, consecutiv. Călina Bichescu a fost olimpică la psihologie. Dar merită mai mulţi să fie menţionaţi. După afişarea rezultatelor la Bacalaureat, Olga Popescu este şefa promoţiei 2017 a Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu“,

ne-a precizat profesorul de matematică Andrei Gabriel, directoru liceului.

Olga Popescu se descrie ca o persoana foarte ambiţioasă şi hotărâtă. „ Niciodata nu mi-am propus să devin şefă de promoţie, dar am ştiut cu certitudine că vreau să îmi exploatez potenţialul cât de mult pot. Astfel, în cei 4 ani de liceu, nu m-am rezumat doar la învăţătură, ci m-am implicat trup şi suflet în cateva organizaţii de voluntariat care m-au ajutat să mă definesc şi să cresc. Anul acesta am fost preşedinta clubului de voluntariat Leo Alpha Young&Smart Bacău, am activat la nivel naţional în Parlamentul European al Tinerilor şi am ajutat la organizarea unui proiect drag mie, Bacău Model United Nations.

Pe viitor voi urma cursurile Academiei de Studii Economice din Bucureşti, unde sper să imi pot arăta potenţialul. Ceea ce a avut totuşi o incontestabilă influenţă asupra mea a fost sprijinul colectivului de profesori al liceului din care provin, Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu". Aspectul esential pe care mereu l-am apreciat a fost raportul deschis elev-profesor în jurul caruia am împletit o frumoasă relaţie de colaborare, sau mai bine spus, de prietenie. M-am simţit foarte apropiată de toţi profesorii care m-au îndrumat si lor le datorez meritele performanţelor mele. Nu în ultimul rând, trebuie sa mentionez că familia mea nu m-a îngradit niciodata şi m-a susţinut în a-mi urma absolut orice dorinţă, fapt pentru care le mulţumesc. Spiritul vrăncean se resimte foarte puternic printre elevii acestui liceu, şi, astfel, se observă reuşita la nivel înalt de promovabilitate de 100%, clasându-ne în fruntea ţării. Am fost educaţi in spiritul vrăncean, am câştigat în spiritul vrăncean“, a precizat, pentru ziarul Adevărul, Olga Teodora Popescu.



Laura Elena Ionaşcu, de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Bacău doreşte să devină magistrat



Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Bacău se menţine în topul celor mai bune colegii din judeţ. Laura Elena Ionaşcu a reuşit să obţină media 10 la Bacalaureat, iar în anii de liceu a avut media generală de 9.94. Este din satul Goşmani, comuna Români, judeţul Neamţ şi îşi doreşte să ajungă magistrat.

Profesorul de română Ramona Mocanu, care i-a fost diriginte, o descrie ca pe un elev bun şi foarte constant la învăţătură. „O elevă bună, constant. A avut câte o medie de 9 în fiecare an, în rest, numai 10. A participat şi a câştigat diplome şi la diferite olimpiade“, ne-a precizat profesorul de română Ramona Mocanu.



Laura Elena Ionaşcu este pasionată de literatură, fotografie şi drumetii.