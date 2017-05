Cât cheltuie Universitatea „Vasile Alecsandri“ pe reviste de specialitate şi publicitate. Articolele ştiinţifice, o sursă importantă de inspiraţie

Conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău va plăti cu 50 de mii de lei mai mult, faţă de 2016, pentru câteva publicaţii româneşti şi străine. Instituţia băcăuană a încheiat în 2016 un contract cu firma Manpres Distribution SRL, reprezentată de Mihai Manea, căreia, conform evidenţelor instituţiei, i s-au achitat 123 de mii de lei. În contract nu sunt menţionate publicaţiile cumpărate.



În 2017, Universitatea încheie un contract cu SC Romdidac, reprezentată de Niculae Bolboaşa, pentru care se vor plăti 174 de mii de lei. Instituţia băcăuană achiziţionează astfel câte un abonament din 48 de publicaţii străine şi câte un unul la 75 de ziare, reviste şi manuale româneşti.

Printre publicaţiile cumpărate se numără şi ziarele locale, câte un abonament din Deşteptarea şi Ateneu, publicaţii centrale (Capital, România Literară, ş.a.) dar şi manuale de limba şi literatura română.

„Contractul între Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău şi SC Romdidac SA, referitor la achiziţia de abonamente la reviste şi publicaţii periodice româneşti şi străine, a fost atribuit prin procedură simplificată, organizată în baza legii 98/2016, iar diferenţa de preţ faţă de oferta din anul anterior se datorează numărului diferit de abonamente solicitate. Lista publicaţiilor se întocmeşte anual, la solicitările facultăţilor, în funcţie de preocupările ştiinţifice“, se arată într-un răspuns transmis ziarului Adevărul, semnat de rectorul Carol Schnakovszky.



Firma Romdidac a fost implicată într-un scandal Anticorupţie în urmă cu trei ani, când procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început cercetările faţă de modul preferenţial prin care ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, i-a acordat societăţii private Romdidac dreptul exclusiv de a tipări şi elibera toate diplomele şcolare şi universitare.



30 de mii de lei pentru publicitate. „Prioritari sunt operatorii din judeţele de unde provin candidaţii“



Reducerea la jumătate a numărului de elevi care termină liceul şi trec Bacalaureatul a determinat toate universităţile din România sa-şi promoveze mult mai activ oferta educaţională, deoarece fără studenţi, nu primesc alocări bugetare, iar drept consecinţe imediate, se desfiinţează unele catedre şi se poate ajunge chiar la desfiinţarea unor specializări.

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău şi-a dinamizat site-ul, care încă de pe prima pagină anunţă printr-o publicitate care poate fi afişată 10 secunde oferta educaţională pentru 2017-2018. Mai mult, conducerea instituţieia aprobat în 2016 30 de mii de lei pentru publicitate, dar contractele nu sunt încheiate deşi trecut jumătate din 2017. „În ceea ce priveşte promovarea ofertei educaţionale pentru anul universitar 2017-2018, procedura este în desfăşurare, pe baza depunerilor de oferte, prioritari fiind operatorii de unde provin candidaţii. Fondurile atribuite publicităţii sunt aprobate, anual, în Consiliul de Administraţie. În 2016, fondul aprobat promovării ofertei educaţionale a fost de aproximativ 30 de mii de lei“, se arată în acelaşi răspuns semnat de rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri“ Bacău.



Revistele ştiinţifice străine, sursă de inspiraţie pentru unii profesori. Comisia de Etică a Universităţii, total nefuncţională



Unele reviste ştiinţifice sunt adevărate surse de inspiraţie pentru unele cadre didactice şi doctoranzi de la Universitatea din Bacău, care reproduc masiv din munca cercetătorilor străini din marile centre universitare.

Este şi cazul unui articol din 2002, cosemnat de actualul rector, profesorul universitar Carol Schnakovszky, cu Cristian Vintilă, fost consilier judeţean PSD, acum închis în SUA pentru terorism.

Articolul „Using Poka-Yoke Techniques for Early Defect Detection“, din 1997, al cercetătorului american Harry Robinson, este copiat integral şi semnat de cercetătorii băcăuani Vintilă şi Schnakovszky în revista Universităţii din Bacău, în 2002, (Modelling and Optimization in the Machines Building Field - MOCM, vol. 8, pag. 144-149), care era condusă sub atenta monitorizare ştiinţifică de Valentin Nedeff, fost rector şi actual preşedinte al Senatului UVAB), cu titlul „The using of the Poka-Yoke techniques in order to avoid the translation programs and meniu from other languages“.

Cristian Vintilă (stânga) şi rectorul Carol Schnakovszky au colaborat în trecut

Comisia de Etică a Universităţii „Vasile Alecsandri“, sesizată recent de ziarul Adevărul, a refuzat să analizeze dacă articolul asumat de băcăuani în revista instituţiei, copie fidelă a articolului lui Harry Robinson, este plagiat, pe motiv că sesizarea este depusă tardiv- „adică cu depăşirea termenului de 6 luni înlăuntrul căruia să depun sesizările/ reclamaţiile privind posibile abateri de la Codul de etică şi deontologie profesională a universităţii“.

