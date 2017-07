Începe Campionatul Naţional de Minifotbal de la Bacău. Programul competiţiei. S-a restricţionat accesul în parcarea din spatele Casei de Cultură

Cele 20 de echipe care vor participa la Campionatul Naţional de la Bacău, unde are loc faza finală, sunt împărţite în patru grupe de câte cinci echipe. Primele jocuri încep miercuri de la ora 18, după deschiderea oficială. Este vorba de Golden Boys Bacău - Ajax Dulcissimo Galaţi pe terenul 1 (Casa de Cultură) şi Juventus Sibiu - Phoenix Craiova pe terenul 2 (Baza Sportivă TNT Bacău).

„Meciurile din faza grupelor se vor desfăşura miercuri seara, joi şi vineri, tot vineri fiind programate în sesiunea de seară şi meciurile din sferturi. Semifinalele competiţiei vor fi sâmbătă la orele prânzului iar cele două finale, mică şi mare, au loc sâmbătă seară. Totul se va încheia cu festivitatea de premiere (sâmbătă, ora 20:00) şi concertul celor de la Direcţia 5 (ora 21:00)“, au precizat, într-un comunicat, organizatorii din cadrul Federaţiei de Minifotbal din România.



Programul final al Campionatului Naţional de Minifotbal de la Bacău



Meciurile vor avea loc pe terenul de la Casa de Cultură (T1) şi de la Baza TNT (T2)



MIERCURI 12 IULIE 2017

Ora Teren Jocul Etapa Faza Grupa

18:00 T1 1 1 Grupe B Golden Boys Bacau - Ajax Dulcissimo Galati

18:00 T2 2 1 Grupe B Juventus Sibiu - Phoenix Craiova

19:00 T2 3 1 Grupe D Lin&Ema Alba Iulia - Extraterestrii Bistrita

19:00 T1 4 1 Grupe A Sanorom Bolotesti - Divertis Targoviste

20:00 T1 5 1 Grupe C Coriolan Bacau - MAV Sports Timisoara

20:00 T2 6 1 Grupe C AC Luciano Arad - Dia Guard Divino Zalau

21:00 T2 7 1 Grupe A Sporting Brad - Deva - FC Hermannstadt Sibiu

22:00 T2 8 1 Grupe D Old Boys Bucuresti - AEK Oradea



JOI, 13 IULIE 2017

Ora Teren Jocul Etapa Faza Grupa

10:00 T1 9 2 Grupe D MFC Corvinul HD - Lin&Ema Alba Iulia

10:00 T2 10 2 Grupe D Old Boys Bucuresti - Extraterestrii Bistrita

11:00 T1 11 2 Grupe B Golden Boys Bacau - Phoenix Craiova

11:00 T2 12 2 Grupe B Dulcissimo Galati - Nedav Arad

12:00 T1 13 2 Grupe C Dia Guard Divino Zalau - MAV Sports Timisoara

12:00 T2 14 2 Grupe C Ary&Roby Buftea - AC Luciano Arad

13:00 T1 15 2 Grupe A Sanorom Bolotesti - FC Hermannstadt Sibiu

13:00 T2 16 2 Grupe A Beer Hunters Alba Iulia - Sporting Brad-Deva

18:00 T1 17 3 Grupe D Extraterestrii Bistrita - AEK Oradea

18:00 T2 18 3 Grupe D Old Boys Bucuresti - MFC Corvinul HD

19:00 T1 19 3 Grupe B Juventus Sibiu - Ajax Dulcissimo Galati

19:00 T2 20 3 Grupe B Nedav Arad - Golden Boys Bacau

20:00 T1 21 3 Grupe C MAV Sports Timisoara - Ary&Roby Buftea

20:00 T2 22 3 Grupe C Coriolan Bacau - Dia Guard Divino Zalau

21:00 T2 23 3 Grupe A Sanorom Bolotesti - Beer Hunters Alba Iulia

22:00 T2 24 3 Grupe A Divertis Targoviste - FC Hermannstadt Sibiu



VINERI, 14 IULIE 2017

Ora Teren Jocul Etapa Faza Grupa

9:00 T1 25 4 Grupe D Lin&Ema Alba Iulia - Old Boys Bucuresti

9:00 T2 26 4 Grupe D AEK Oradea - MFC Corvinul HD

10:00 T2 27 4 Grupe B Phoenix Craiova - Nedav Arad

10:00 T1 28 4 Grupe B Juventus Sibiu - Golden Boys Bacau

11:00 T1 29 4 Grupe C Coriolan Bacau - Ary&Roby Buftea

11:00 T2 30 4 Grupe C MAV Sports Timisoara - AC Luciano Arad

12:00 T1 31 4 Grupe A Sporting Brad - Deva - Sanorom Bolotesti

12:00 T2 32 4 Grupe A Beer Hunters Alba Iulia - Divertis Targoviste

14:00 T1 33 5 Grupe D Extraterestrii Bistrita - MFC Corvinul HD

14:00 T2 34 5 Grupe D AEK Oradea - Lin&Ema Alba Iulia

15:00 T1 35 5 Grupe B Nedav Arad - Juventus Sibiu

15:00 T2 36 5 Grupe B Ajax Dulcissimo Galati - Phoenix Craiova

16:00 T1 37 5 Grupe C Coriolan Bacau - AC Luciano Arad

16:00 T2 38 5 Grupe C Dia Guard Divino Zalau - Ary&Roby Buftea

17:00 T2 39 5 Grupe A Divertis Targoviste - Sporting Brad - Deva

17:00 T1 40 5 Grupe A AS Hermannstadt Sibiu - Beer Hunters Alba Iulia

Nota: Terenul 1 - Casa de Cultura, Terenul 2 - Baza Sportiva TNT

Nota: in caz de egalitate in faza grupelor, se vor executa lovituri de departajare

Nota: la finalul fazei grupelor se va efectua tragerea la sorti a sferturilor de finala, cele 4 castigatoare de grupa urmand sa fie plasate in urna 1 iar cele patru locuri 2 în urna 2

Nota: doua echipe care au fost in aceeasi grupa NU pot juca intre ele in faza sferturilor de finala





Vineri, 14 iulie 2017

SFERTURI DE FINALA

Ora Teren Jocul Etapa Faza

19:00 T1 41 6 Sfert de finala A -v-

20:00 T1 42 6 Sfert de finala B -v-

21:00 T2 43 6 Sfert de finala C -v-

22:00 T2 44 6 Sfert de finala D -v-





SAMBATA, 15 IULIE 2017



Ora Teren Jocul Etapa Faza

11:00 T1 45 7 Semi Final 1 Castigator SF 1 Castigator SF 3



12:00 T1 46 8 Semi Final 2 Castigator SF 2 Castigator SF 4





Ora Teren Etapa Faza

17:30 T1 47 7 Finala Mica Invins Semifinala 1 -v- Invins Semifinala 2





18:30 T1 48 7 Finala Castigator Semifinala 1 -v- Castigator Semifinala 2

Primăria Bacău a restricţionat accesul în parcarea din spatele Casei de Cultură Bacău

Potrivit unui comunicat al municipalităţii, pe perioada desfăşurării Campionatului Naţional de Minifotbal- Bacău 2017, respectiv până duminică, 16 iulie 2017, ora 18, în parcarea din spatele Casei de Cultură Bacău accesul autovehiculelor este restricţionat (cu excepţia riveranilor).

„Au fost luate următoarele măsuri:

- eliberarea parcării din spatele Casei de Cultură Bacău şi interzicerea accesului autovehiculelor în această locaţie;

- montarea temporară a unui indicator "ACCESUL INTERZIS CU EXCEPŢIA RIVERANILOR", la intersecţia str. 9 Mai cu str. Gh. Rusu;

- montarea temporară a unui indicator "VIRAJ DREAPTA INTERZIS CU EXCEPŢIA RIVERANILOR", pe str. 9 Mai colţ cu intersecţia str. Gh. Rusu;

- montarea temporară a uui indicator "ACCES INTERZIS" la intersecţia str. Gh. Rusu cu aleea din faţa B.R.D.;

- montarea temporară a unui indicator "OBLIGATORIU DREAPTA", la străpungerea str. Mihai Viteazul cu str. Luminii;

- amplasarea de garduri metalice în apropierea indicatoarelor şi în zona parcării din spatele Casei de Cultură Bacău;

- reţinerea atenţiei organizatorilor asupra obligativităţii obţinerii autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţile comerciale din zona desfăşurării evenimentului“, se arată într-un comunicat al Primăriei Bacău.