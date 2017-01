„Serbarile Zăpezii  Slănic-Moldova 2017“. Muzică rock, concursuri sportive şi de divertisment şi salvamontişti cu făclii pe Pârtia Nemira

Turiştii care aleg în perioada 20-29 ianuarie staţiunea Slănic Moldova au parte de distracţie în fiecare zi, la baza Pârtiei Nemira, loc în care Primăria Slănic Moldova a amplasat o scenă de 12 m lungime şi 8 lăţime, unde funcţionează un echipament de sunet de 44.000 de watti şi un echipament de lumini de 110 Kw dar şi ecrane de proiecţie de 4 pe 3 metri.

„Serbările cuprind evenimente ce se vor desfăşura în fiecare zi, între orele 14- 22, care vor consta în concursuri sportive şi divertisment. Va fi organizat un concurs de tăiat buşteni,un concurs de dans în clăpari, un concurs de mâncat carnaţi dar şi o coborâre a salvamontiştilor cu făclii pe pârtie“, a precizat Gheorghe Baciu, primarul oraşului Slănic Moldova.

Autorităţile locale se aşteaptă în timpul „Serbărilor Zăpezii“ la peste 10 mii de turişti noi în staţiune şi prin aceasta să fie realizată promovarea potenţialului turistic al staţiunii, a tradiţiilor locale dar mai ales ocuparea hotelurilor şi pensiunilor din oraş. Evenimentul va fi continuat şi în anii viitori. „Sperăm să devină un brand al staţiunii Slănic Moldova“, a precizat viceprimarul Mihaela Elena Anton.

Ba mai mult, dacă spectacolele şi concursurile vor fi bine primite de turişti, „Serbările Zăpezii Slănic Moldova 2017“ vor fi pelungite şi după data de 29 ianuarie.

Program Serbările Zăpezii Slănic Moldova 2017:

Vineri 20 ianuarie:My Music Art şi Trupa Rock Atom

Sâmbătă 21 ianuarie: My Music Art, Trupa Rock Tc3 şi Trupa Timpuri Noi

Duminică 22 ianuarie: Ansamblul Folcloric Moineşteanca, Valeru şi Andrada Bratoveanu

Vineri 27 ianuarie: My Music Art, Andrei Ciobanu şi Mălina Avasiloaiei

Sâmbătă 28 ianuarie: Ansamblul Folcloric Gospodarii de pe Valea Asăului, Selfie şi Annes

Duminică 29 ianuarie: My Music Aet Moineşti, DJ Clip şi Larisa.