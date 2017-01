UTA şi-a asigurat serviciile unui fotbalist de la Steaua

Conducerea clubului UTA-BD a ajuns la un acord cu clubul Steaua Bucureşti pentru mijlocaşul ofensiv Robert Vîlceanu. Născut pe 29 martie 1997, fotbalistul s-a alăturat efectivului pe care antrenorul Laurenţiu Roşu îl conduce în cantonamentul din Spania.

Junior al Stelei, Vîlceanu a debutat în Liga I pe 15 martie 2014, într-un meci cu Gaz Metan Mediaş, când a şi înscris. La sfârşitul campionatului 2013-2014, s-a bucurat de primul trofeu, titlul naţional.

A contabilizat 10 prezenţe pe prima scenă în tricoul echipei bucureştene, unde a mai lucrat cu Laurenţiu Roşu. Se întâmpla în sezonul 2014-2015, pe când antrenorul principal de azi al UTA-ei făcea parte din staff-ul lui Constantin Gîlcă. Atunci, Steaua reuşea să câştige ”tripla” Campionat – Cupa României – Cupa Ligii.

Sezonul trecut a jucat tot pe prima scenă, la FC Voluntari, adversara UTA-ei din al doilea baraj de promovare în prima ligă.

Are deja experienţă internaţională, jucând cu Steaua în UEFA Youth League, dar şi câteva minute în Champions League. Component al loturilor naţionale Under 17 şi apoi Under 19 ale României.

Robert Vîlceanu e al treilea fotbalist acontat de UTA-BD în 2017, după Dumitru Muntean şi Mevlan Adili.

Vă mai recomandăm: UTA BD schimbă arena pe care va juca meciurile de pe teren propriu

Violenţe stradale înaintea meciului UTA - ASU Poli Timişoara. Un bărbat de 28 de ani a ajuns în spital cu fractură craniană