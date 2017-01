Secretele celui mai tânăr arbitru de dans din ţară: a început să facă primii paşi uitându-se la televizor

Vorbim despre arădeanul Claudiu Dumitraşcu, care are 22 de ani. Pasiunea lui pentru dans a început de când era mic, pe la vârsta de 5 ani când punea muzică şi dansa în faţa televizorului. Atunci părinţii lui au decis să îl ducă la cursuri de dans.

„Ca orice început, prima dată mi s-a părut foarte greu şi nu am mai vrut să merg, însă părinţii m-au încurajat şi puţin împins de la spate am continuat să particip şi îmi plăcea din ce în ce mai mult. Am dansat competiţional mulţi ani, şi între timp pe la vârsta de 14 ani am început sa lucrez cu copiii, să îi ajut, să îi învăţ”, afirmă Claudiu.

La vârsta de 16 ani acesta a absolvit exemenele de instructor din cadrul Federaţiei Romane de Dans Sportiv, după care a urmat cursurile Şcolii Naţionale de Antrenori. Tot atunci a absolvit şi examenul de arbitru naţional de clasă E, fiind cel mai tânăr arbitru din ţara. Claudiu este şi absolvent al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, şi masterand la aceeaşi universitate.

Ca şi arbitru a participat la competiţii naţionale peste tot în ţară. Ca de exemplu Timişoara, Reşiţa, Alba Iulia, Piteşti, Oradea, Baia Mare. „Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, să îi învăţ, să îi disciplinez, să simt că datorită mie un copil este cu ceva mai bun şi nu mă refer aici doar la dans. Pe lângă partea fizică, dansul ne disciplinează, ne educă, îmi place să văd copii disciplinaţi, îmi place să ştiu că am lăsat în urma ceva mai bun pentru fiecare copil, că l-am ajutat cu ceva, la dans şi nu numai”, mai declară arădeanul.

Antrenorul Claudiu alături de elevul Robert Matheas FOTO arhivă personală

Claudiu Dumitraşcu este şi fondatorul clubului sportiv Dum Dance Team - Şcoala de dans, dar şi antrenorul copiilor. Împreună ajungând toţi la rezultate deosebite. Robert Matheas este unul dintre elevii arădeanului. El spune despre Claudiu că este antrenorul pe care şi l-a dorit. „Un antrenor foarte bun şi foarte exigent cu noi, dar tot odată este şi prietenul nostru. Ne ajută la antrenamente atunci când avem nevoie şi tot timpul ne face să ne simţim bine”.

