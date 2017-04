Sărbători cu final românesc: iepuraşi de Paşte ucişi de câinii fără stăpân

Incidentul a fost descris pe pagina de Facebook de către arădeanul Florian Lile:

„Înţelegem că s-au făcut amenajări pentru sărbătorile pascale cu toate decoraţiunile, dar până la bietele animăluţe (iepuraşii din faţa primăriei)! Sunt nişte fiinţe înocente, de ce trebuie să stea în faţa primăriei în ploaie? Pe lângă faptul că sunt maltrataţi de copii (în sensul că sunt mângâiaţi zilnic de sute de ori), acum noaptea în jurul orei 4.00 eram în trecere pe acolo... am zărit iepuraşii şi ghiciţi ce? Iepuraşii erau încolţiţi de 4 câini ai străzii care lătrau la ei. Am mers acolo şi am alungat câinii... dar din păcate câinii au sărit peste gardul care proteja iepuraşii. Îmi arunc privirea la iepuraşi şi văd 8 iepuraşi: 2 dintre aceştia înghesuiţi într-un colţ... speriaţi... 1 muşcat de coloana vertebrală, nemaiputându-se deplasa. Iar 5 dintre ei, din păcate.... omorâţi de câinii străzii. Dacă aţi fi văzut cum se chinuiam bieţii iepuraşi... nu vă puteţi imagina... Dacă cu adevărat aţi vrut ca oraşul să aibă această atracţie (a iepuraşilor), în primul rând trebuia să vă gândiţi la siguranţa acestora. Sunt şi ele nişte suflete... nu meritau această soartă”.

Alături de acest mesaj arădeanul a postat şi o imagine cu iepuraşii morţi.

Iepuraşii erau puşi într-un adăpost unde au fost admiraţi şi mângâiaţi de vizitatorii Târgului de Primăvară, care şi-a închis ieri porţile. Leşurile au fost ridicate din faţa Primăriei în această dimineaţă.

Nu este pentru prima dată când la noi ]n ţară se întâmplă acest lucru. Fapte similare au fost sesizate, în 2011 şi 2014, la Târgul de Paşti de la Timişoara, unde câinii comunitari au omorât toţi iepuraşii din ţarcul amenajat.

