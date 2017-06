Rezultate Capacitate 2017. Ce note au luat elevii din Arad la Evaluarea Naţională

Astăzi are loc afişarea rezultatelor FOTO arhivă Adevărul

Evaluarea Naţională s-a desfăşurat în judeţul Arad fără incidente.

Astăzi are loc afişarea rezultatelor pe edu.ro (până la ora 16). Tot astăzi are loc şi depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20), iar între 27-29 iunie are loc rezolvarea contestaţiilor.

