Radu şi Elena, copiii de aur ai dansului de societate din România

Radu Iorgov are 7 ani şi este cel mai mic dansator al clubului sportiv Dum Dance Team Arad. Cu toate acestea, Radu are cele mai multe cupe câştigate în anul 2016, la diferite concursuri naţionale disputate în mai multe oraşe ale ţării. Are deja în portofoliu peste zece locuri întâi.

Radu a început să practice dansurile de societate la vârsta de numai 5 ani. Încă de la primul concurs la care a participat, s-a aflat pe podium, alături de partenera sa, Elena Bibireata. Radu a fost descoperit de către antrenorul de dans Claudiu Dumitraşcu, pe când era la gradiniţă.

„La un concurs la care a luat locul II, ceea ce oricum era foarte bine, Radu mi-a spus: «Eu nu am venit să particip, eu am venit să câştig». Radu este unul dintre elevii care la o vârstă fragedă ne pot da o lecţie de viaţă foarte importantă şi anume să nu renunţi niciodată. Îmi amintesc că din prima clipă când l-am văzut, când avea cam 4 ani, am ştiut că va fi un dansator extraordinar. Începutul a fost greu, dar când există încredere, dorinţă şi pasiune, totul este posibil. Este un copil cum rar găseşti, mai ales în zilele noastre. Este harnic si are o ambiţie de fier“, îşi laudă elevul antrenorul Claudiu Dumitraşcu.

Părinţii lui Radu nu au nicio legătură cu lumea artistică sau sportivă, mama lui este jurist, iar tatăl – pilot instructor. Totuşi, încurajaţi de antrenor, au crezut numaidecât în talentul de dansator al fiului lor. „Claudiu ne-a spus că Radu are potenţial şi că ar fi păcat să nu îl ducem la club. Am început şi noi să observăm că îi place şi aşa că l-am înscris“, spune Marcela Iorgov, mama lui Radu. Aceasta mai afirmă că a avut încredere să-l dea atât de mic la dans deoarece antrenorul Claudiu (22 de ani) este tânăr, dar foarte pasionat. „Este şi foarte exigent, dar şi prieten foarte bun cu copiii. Deşi pretinde mult, şi pe moment te poţi gândi că micuţii se vor supăra, mai ales când îi presează, totuşi ei nu se supără, ci se ambiţionează. Practic, antrenorul este şi el un copil mai mare care iubeşte mult atât copiii, cât şi ceea ce face. Şi cred că este şi un vizionar“, adaugă Marcela Iorgov.





FOTO: arhivă personală

După Radu, la clubul de dans s-a înscris şi fratele lui, Andrei, în vârstă de 9 ani. El fiind la început, nu a apucat să participe până acum la vreun concurs.

RADU MUNCEŞTE PÂNĂ LA EXTENUARE

Antrenorul arădean spune că Radu este unul dintre cei mai muncitori elevi ai săi în cantonamente: „Radu munceşte în cantonamente până pur şi simplu era extenuat. Împreună cu partenera lui, Elena Bibireata, se antrenează cot la cot cu copii de 10-14 ani. Ei au reuşit ca în anul 2016 să câştige un număr impresionant de cupe atât la categoria lor de vârstă, cât şi la categorii mai mari. Sunt un exemplu de urmat şi ne demonstrează clar că se poate face performanţă chiar şi fără a neglija învăţătura“.

După câteva luni de antrenament, Radu a participat la primele lui competiţii de dans, unde s-a clasat pe podiumuri la două categorii. După prima competiţie şi după ce a realizat ce însemană dansul sportiv la nivel de competiţie, când a văzut că a reuşit, a devenit din ce în ce mai motivat să muncească, să înveţe, să fie cel mai bun. „Nu îmi este uşor cu dansul, dar eu merg înainte. Îmi place să adun premii“, spune Radu.

DANSATOR PREMIAT, FOTBALIST AMATOR



Pe lângă dans, Radu mai joacă şi fotbal. Ambele activităţi le practică cu plăcere. La antrenamentele de pe terenul de fotbal merge de două-trei ori pe săptămână. Joacă la Viitorul Arad, iar meciurile se dispută în diferite zone ale ţării, cum ar fi Timişoara. Cluj, Satu Mare. Radu Iorgov nu are un post fix. El joacă şi ca atacant, şi ca fundaş. „Pentru că suntem mici, antrenorul ne roteşte pentru a vedea unde suntem mai buni. Şi fotbalul, şi dansul îmi plac mult“, mărturiseşte Radu.

FOTO: arhivă personală

Dar tot dansului îi acordă mai mult din timpul său: cam trei ore pe săptămână. Doar înainte de competiţii face câteva ore în plus de antrenament. Iar la competiţii, nu se lasă niciodată până nu ajunge pe podium. De exemplul, Radu Iorgov şi Elena Bibireata au luat locul I la Concursul Naţional de Dans Cupa Instinct Dance, un altul la Cupa Sportim Dance, ediţia a IV a. Tot locul I au luat la Cupa Magnum. „Încep să-l întrec pe tata la diplome şi medalii“, se mândreşte Radu. Tatăl lui Radu, Cristian Iorgov, pilot instructor angajat al Aeroclubului României, de asemenea este şi pilot sportiv membru al Lotului Naţional de Acrobaţie.

INVITAŢI SĂ DANSEZE LA NUNŢI

Când cei doi micuţi nu sunt pe scenă la concursuri, ei sunt invitaţi la diferite evenimente din Arad. Cel mai recent, au fost invitaţi să danseze la un târg de nunţi. De asemenea, sunt chemaţi la nunţi să-i încânte pe invitaţi cu dansul lor. „Îi lăsăm să meargă pe unde sunt invitaţi. Doar aşa se vor obişnui cu publicul, dar şi cu scena. Ei se fac plăcuţi foarte rapid pentru că sunt mici şi dansează bine“, spune mama lui Radu.

DUM DANCE, UN CLUB TÂNĂR

Clubul sportiv Dum Dance Team, unde activează Radu şi Elena, a luat naştere în anul 2015 la iniţiativa arădeanului Claudiu Andrei Dumitraşcu. Dansator cu o experienţa vastă, dar mai ales un antrenor devotat şi pasionat, a luat decizia de a crea un loc unde principiile spiritului sportiv să se îmbine cu plăcerea de dansa, dar şi cu înalta performanţă. De altfel, rezultatele se văd deja, elevii clubului obţinând premii aproape la fiecare competiţie la care participă.



„Principiile clubului nostru sunt foarte clare: determinare, unitate, muncă. Determinare, pentru că suntem foarte hotărâţi în ceea ce ne dorim să obţinem, unitate, pentru că suntem o echipă atât pe ringul de dans, cât şi în viaţa de zi cu zi, şi multă muncă, pentru că înalta performanţă se poate atinge doar aşa“, explică antrenorul Claudiu Andrei Dumitraşcu.

