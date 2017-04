La 10 ani, susţine concerte de muzică medievală şi ştie tainele altor lumi

Pasiunea Mariei Luisa Sâpcu pentru muzică a început când avea numai 3 ani. Atunci a început să se joace cu un instrument de suflat numit blockflote alto. La 5 ani a luat lecţii de tobe cu profesorul Titi Frenţiu, iar de la vârstă de 6 ani a început studiul pianului, cu profesoara Alina Viliga, timp de doi ani, la Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi“ din Arad. Tot de la 5 ani, Maria Luisa Sâpcu urmează cursurile Şcolii Populare de Arte, clasa Canto-Muzică uşoară, unde a studiat cu profesoara Mărioara Miclea, iar de la 6 ani a început să lucreze cu profesoara Claudia Stesco.

MICUL OM-ORCHESTRĂ

Cu un asemenea CV consistent deja, Maria Luisa a fost cooptată de formaţia de muzică medievală Lupus Dacus. Ea este, de fapt, mezina formaţiei şi foloseşte tot felul de instrumente de percuţie, cum ar fi: tamburina, tobele, rainstick-ul, djembe, tapanul, precum şi instrumente de suflat: schalmeiul mic, tilinca, tulnicul şi mai multe fluiere.

„În Lupus Dacus am învăţat să scap de emoţii pe scenă şi, pe lângă folosirea instrumentelor de suflat şi percuţie, din acest an voi începe încet, încet să cânt şi vocal. Lupus Dacus pentru mine înseamnă o poveste cu prinţi şi prinţese, cavaleri şi trubaduri. Ador să merg cu ei în turnee“, spune Maria.

SINGURA TRUPĂ MEDIEVALĂ LA ATENEU

Lupus Dacus este o trupă profesionistă de muzică medievală cu aproape 15 ani de activitate în spate. Are la activ peste 350 de concerte în ţară şi în străinătate. Este singura trupă de muzică medievală din România invitată să cânte în sala mare a prestigiosului Ateneu Român. Trupa foloseşte instrumente tradiţional-medievale, confecţionate de un meşter din Hamburg, Germania, dintre care cele mai importante sunt: cimpoaie medievale, fluiere, duduk, schalmei, tobe, tapan, percuţii, tilincă, drâmbă. Lupus Dacus este formată din şase muzicieni: Andrei, Ana, Marcel, Cristi, Petri şi Isa (la concertele din apropiere). Ana şi Marcel Sâpcu sunt părinţii mezinei Maria Luisa, pe care o iau în turnee numai în apropierea Aradului. „De mic copil, când încă doar mă jucăm, părinţii mei studiau zilnic pentru concertele lor. Astfel am intrat în lumea lor. Le-am probat toate instrumentele“, povesteşte micuţa muziciană.

„STUDIEZ ÎN FIECARE ZI“

Pentru că vrea să aibă rezultate bune şi să facă performanţă, Maria studiază, zilnic, câteva ore. „Pot spune că nu am cum să nu studiez, mai ales că părinţii mei, profesori şi ei de oboi şi clarinet la Colegiul de arte «Sabin Drăgoi» din Arad, sunt cu ochii pe mine. De obicei, studiez seara, după ce îmi termin temele. Încep cu încălzirea vocală, piesele de muzică uşoară, apoi cu tatăl meu, care îmi este şi profesor de clarinet, încă o oră şi jumătate“, îşi detaliază programul zilnic Maria Luisa.





Maria are zece ani FOTO arhivă personală

În ceea ce priveşte festivalurile şi evenimentele la care a participat, Maria Luisa Sâpcu are un palmares impresionant pentru vârsta sa. Amintim aici concursuri naţionale şi internaţionale de pian, la care a câştigat mereu premiul I, olimpiada de clarinet, de unde s-a întors tot cu locul I, concursul internaţional LiveMuseArt de la Deva, Arad şi Oradea, unde a câştigat premii de excelenţă, şi Canto Divertisment, unde a obţinut Marele Premiu la categoria sa de vârstă. De asemenea, mai face parte dintr-un trio instrumental, Trio Junior. Cu formaţia Lupus Dacus, a participat la cele mai importante festivaluri medievale, inclusiv Sighişoara, Sibiu şi Pecs, în Ungaria. „În 12 noiembrie anul acesta suntem invitaţi de către Filarmonica «George Enescu» Bucureşti să concertăm în sala mare a Ateneului Român“, se mândreşte micuţa arădeancă.

„MUZICIAN SE NUMEŞTE“

Maria adoră şi să danseze: „Merg de două ori pe săptămâna la Dorian şi Maura, unde învăţ să dansez. Ador X Style, mă relaxează“. În plus, deşi poate părea greu de crezut ţinând cont de programul încărcat cu teme şi studii muzicale, Maria Luisa are şi timp liber, pe care şi-l petrece jucându-se cu căţelul ei Pomeranian Boo, pe care îl cheamă Rocky. De asemenea, îi place să deseneze şi să se joace Minecraft şi e normal, pentru că Maria Luisa are numai 10 ani. Cu toate acestea, ea răspunde ca un om mare când e întrebată de reporteri cum îşi vede viitorul: „Îmi place foarte mult domeniul artistic. Nu cred că mi-aş dori altceva. Îmi place viaţă de artist şi am şi un nume de scenă: Isa“.





De mică mergea la festivaluri FOTO arhivă personală

Talentul Mariei Luisa Sâpcu este foarte apreciat de Andrei Moţ, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Istoriei şi Artei Medievale Lupus Dacus, care este şi membru al trupei. „Este un copil extrem de talentat, care la 10 ani cântă la pian, face canto, cântă la clarinet, tulnic şi tilincă. A copilărit înconjurată de instrumente muzicale dintre cele mai diverse, înconjurată de muzicieni. Părinţii ei sunt profesori de muzică: mama, Ana, predă oboi, iar tatăl, Marcel, predă clarinet. Unchii din partea tatălui sunt muzicieni: Cristian este profesor de fagot, iar Dani este percuţionist/tobar. Bunicii din partea tatălui sunt muzicieni: regretatul profesor universitar Dumitru Sâpcu a fost un muzician de talie internaţională, iar bunica a fost profesoară şi cântă la orgă şi astăzi în Ungaria, în cadrul Bisericii Romano-Catolice. Ce se naşte din muzician muzician se numeşte!“, remarcă Andrei Moţ.

