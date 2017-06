Eleva într-a VI-a ajunsă olimpică la o disciplină extrem de grea: chineză. Ce cadou i-a făcut tatăl, care a fost antrenat de călugări Shaolin

Mara Mereanu a uimit juriul, participanţii şi colegii de la concursul naţional „Podul Chinezesc“ („The

Chinese Bridge“ Contest), care are loc sub auspiciile Universităţii „Babeş-Bolyai“ şi Institutului Confucius.



Prin uşurinţa de exprimare şi înţelegerea aprofundată a textului scris şi vorbit în limba chineză, a dovedit maturitate şi promptitudine în răspunsuri. Mara este elevă în cadrul Colegiului Naţional „Moise Nicoară“ din Arad şi a început studiul limbii chineze în urmă cu aproximativ trei ani.

„De mică am învăţat cântece şi colinde în limba chineză şi am urmărit cu multă plăcere desenele animate şi legendele chinezeşti, toate în limba chineză: Ne Zha, Song Wu Gong, Hua Mulan, Xi yang yang yu hui tai lang, astfel încât studiul limbii şi al culturii chineze era o continuare firească“, spune Mara Mereanu.

Mara alături de părinţi FOTO arhivă personală

Prestigiosul concurs „Podul Chinezesc“ se desfăşoară în fiecare an în întreaga lume şi certifică abilităţile lingvistice în limba chineză pentru elevii de şcoală generală şi de liceu. Anul acesta, la cea de-a X-a ediţie a fazei naţionale a competiţiei au participat 17 concurenţi cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani.

Alături de Mara va merge la faza mondială a concursului din China şi Gabriel Alexandru din Bucureşti, de la Şcoala Gimnazială nr. 77, care a luat locul doi la acelaşi concurs. Competiţia din China va avea loc în vara acestui an, iar la ea vor participa tineri din 60 de ţări.

TATĂL MAREI, ANTRENAT DE CĂLUGĂRII SHAOLIN

Concursul naţional de limba chineză „Podul Chinezesc“ a cuprins trei probe: discurs, cultură chineză şi abilităţi. La ultima probă, Mara a prezentat o luptă imaginară (tao lu) din vestita mănăstire Shaolin, tehnicile fiind executate cu un baston (Shaolin Yin Shou Gun).





Tatăl Marei, la Mănăstirea Shaolin FOTO arhivă personală

Mara a fost antrenată de tatăl ei, absolvent al facultăţii de limba chineză din China, care a fost primul român acceptat de călugării Shaolin să le înveţe tehnicile. Tatăl ei este acum ofiţer în cadrul DGA, mama este medic stomatolog, iar sora Marei, Ioana, este medic stomatolog rezident şi colega de cabinet a mamei.

„Despre antrenamentele de kung fu desfăşurate împreună cu tatăl meu, pot să spun că nu au fost deloc uşoare, uneori la antrenamente ne supăram unul pe celălalt, alteori eram obosiţi şi uitam să mai ieşim din sala de antrenament. La sfârşit, eram bucuroşi că am reuşit să învăţ ceva nou, iar la final, ne răsplăteam cu o îngheţată sau cu o ciocolată. Concursul de la Cluj se apropia cu paşi repezi, iar pentru mine, participarea la această întrecere era o adevărată provocare. Fiecare caracter pe care trebuia să-l învăţ reprezenta o taină ce necesita timp pentru a fi descifrat. Scriam cu tata caractere cu beţişorul pe nisipul din curte, alteori, caracterele prindeau viaţă cu ajutorul unei pensule înmuiate în apă pe betonul sau pe asfaltul din faţa casei“, mai povesteşte Mara.

Un cadou din partea părinţilor pentru Mara, după rezultatul excelent la concursul de chineză, va fi un stagiu de pregătire şi perfecţionare la mănăstirea Shaolin de pe Muntele Shaoshi din China. „Sora mea mai mare, Ioana, a fost în China şi mi-a povestit mult despre fascinanta cultură chineză. Aştept cu nerăbdare excursia în China alături de părinţii mei. Voi avea ocazia să îmi îmbunătăţesc cunoştinţele despre această minunată ţară“, adaugă tânăra din Arad.

La Arad, interesul pentru studiul limbii, culturii şi civilizaţiei chineze este tot mai mare. „Nu putem decât să încurajăm şi alţi tineri, elevi sau studenţi, dar şi adulţi din Arad, interesaţi de studiul limbii şi literaturii chineze, să participe la cursurile gratuite de limba chineză. Studenţii şi adulţii arădeni învaţă în cadrul profilului chineză-engleză din Universitatea de Vest «Vasile Goldiş» din Arad. Elevii beneficiază de cursurile gratuite ale lectorilor universităţii noastre, care au loc la Colegiul Naţional «Moise Nicoară», oferite în baza parteneriatului cu Universitatea de Vest «Vasile Goldiş»“, precizează prof. univ. dr.Vanda Stan, directorul Departamentului de Limbi Moderne, din cadrul Universităţii „Vasile Goldiş“ din Arad.





„PROFA“ YIHUA, PRIETENĂ CU MARA

„Are doar 12 ani, dar a învăţat nu numai chineză, ci şi o mulţime de lucruri, de exemplu: schi, gimnastică, judo, fotografie. Părinţii ei iubesc China şi cultura chineză. Şi ea este interesată de acestă cultură. Prin urmare, din momentul în care am început să învăţăm limba chineză împreună, ea a muncit din greu. Mara vrea să fie medic în viitor şi vrea, de asemenea, să înveţe medicina tradiţională chineză, pentru a ajuta mai mulţi oameni. Limba chineză o va ajuta să-şi împlinească visul şi va avea şi contribuţii la schimbul cultural dintre România şi China în viitor“, crede profesoara Wang Yihua. Dascălul spune că Mara este cel mai bun prieten al ei, „sora ei în România“.





 Wang YiHua este profesoară de limba chineză la Institutul Confucius din Cluj şi predă la Arad, în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu“. Vârsta elevilor ei este cuprinsă între 5 şi 65 de ani.

„Chineza este o limbă exotică pentru elevii români. Am făcut multe lecţii culturale chinezeşti pentru studenţi, de exemplu: Taichi, cutting de hârtie, filme chinezeşti, bucătărie chineză şi festivaluri chinezeşti. Am reuşit să îmi fac mulţi prieteni aici. Sunt foarte drăguţi şi ne ajutăm reciproc. Este al treilea an petrecut în România şi am amintiri foarte frumoase de aici. În cele din urmă, vreau să le spun «Mulţumesc mult» tuturor celor care m-au ajutat, nu voi uita niciodată România şi Aradul“, a declarat profesoara.



