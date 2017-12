A acuzat firma Profi că a fost obligat să spele carnea cu oţet, dar a pierdut procesul

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Arad. Profi a încercat să obţină daune de 1.436.892 lei de la fostul angajat, dar Gabor a fost obligat de judecători la plata unei sume mult mai mici, respectiv 50.000 de lei, pentru prejudiciul moral produs companiei la care lucrase. Amintim că şi Gabor a cerut în cadrul procesului 50.000 de lei daune morale, pentru că ar fi fost stresat la serviciu.

Întregul scandal a fost declanşat în martie 2016, iar Profi a deschis proces în decembrie 2016. Prima înfăţişare a fost programată la începutul acestui an.

Conform sentinţei, judecătorul „constată caracterul ilicit al faptei produse de pârât prin vătămarea dreptului la demnitatea, reputaţia si onoarea SC PROFI ROM FOOD SRL, prin afirmaţiile calomnioase lansate la adresa reclamantei. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 50.000 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciul moral produs reclamantei prin vătămarea dreptului la demnitate şi atingerile aduse onoarei şi reputaţiei reclamantei. (…) Respinge acţiunea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant reconvenţional Gabor Ciprian Emanuel în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă reconvenţională SC PROFI ROM FOOD SRL pentru plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale rezultând din atmosfera de muncă stresantă, comportament jignitor şi denigrarea sa în mass-media, inclusiv prin prezenta acţiune“.

Nu vrea să atace sentinţa

De asemenea, arădeanul a mai fost obligat de instanţă să plătească fostului angajator suma de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare. Bărbatul care a pierdut procesul spune că nu va ataca soluţia judecătorilor, deoarece i-a ajuns un an de judecată.

Fostul angajat a declanşat un adevărat scandal după ce a susţinut că era obligat să scoată la vânzare carne expirată, spălată cu detergent şi oţet, acuzaţii care au fost negate de către oficialii Profi Rom Food încă de la început.

La finele lunii 2016 el şi alţi zece angajaţi ai unităţii au depus sesizări la Poliţie, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratul Teritorial de Muncă, prin care acuzau abuzuri din partea unor superiori. Totuşi controalele nu au dovedit nereguli.

„Pentru că am refuzat să vând carne expirată, s-au făcut presiuni pe angajaţi de către şeful meu direct, să accepte să vândă carnea, iar dacă eu reacţionez să îl anunţe pe el, că mă va pune la punct. Cu altă ocazie, directorul zonal mi-a reproşat că am aruncat carnea expirată şi nu am făcut precum la alte magazine ale noastre, să o spăl cu oţet şi detergent“, a declarat pe atunci Gabor.

