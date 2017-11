Un fermier român a câştigat, la 57 de ani, titlul de campion mondial la lupte greco-romane: „Cât încă mai pot să iau o medalie, rămân în scenă“

Fost sportiv de performanţă al Clubului Dacia Piteşti, membru al generaţiei de aur a luptelor din România, Attila Szabo în vârstă de 57 de ani este un fermier de succes în judeţul Teleorman. N-a renunţat niciodată la marea sa pasiune pentru lupte şi de câţiva ani reuşeşte, prin multe ore de antrenament pe cont propriu, să îşi menţină titlul de campion mondial.

La Campionatul Mondial de lupte pentru veterani, desfăşurat în octombrie, la Plovdiv, în Bulgaria, Attila a reuşit să obţină, din nou, medalia de aur la lupte greco-romane, după ce, în 2016, a ieşit dublu campion mondial. Din cauza unei accidentări, a ratat aurul în 2017, luând medalia de argint la lupte libere.

”La greco-romane am reuşit să rămân campion mondial. Sunt vechiul şi noul campion mondial. Atâta vreme cât încă mai pot să ies campion mondial, cât încă mai pot să iau o medalie la mondiale, încă nu părăsesc scena. Ca la orice campionat mondial a fost foarte greu. Am avut emoţii mari Eu am zis că mă duc după medalia de aur, dar în sinea mea ştiam că poate fi doar o medalie”, povesteşte campionul de 57 de ani despre experienţa din Bulgaria.



La prima luptă, cea de greco-romane, Attila Szabo şi-a văzut din nou visul cu ochii şi a obţinut medalia de aur. ”Din cauza unei accidentări nefericite, nu am reuşit să iau aurul la libere. Am făcut o întindere musculară, am avut nişte meciuri groaznice. Am luat argint”, mai spune campionul.



Antrenamente pe cont propriu



În spatele performanţelor obţinute la 57 de ani, stau multe ore de muncă pe cont propriu, ambiţie şi disciplină. ”Am muncit enorm. Pregătirea o ştiu foarte bine, mi-a lipsit specificul pentru că nu am unde să fac aşa ceva. Nu fac decât din an în an. Altfel, cu condiţia fizică şi forţa am fost la zi”, spune campionul.



Szabo a afişat drapelul României la Plovdid FOTO Arhiva personală



Attila a făcut sport de performanţă până la 39 de ani şi apoi s-a apucat de afaceri. De mai bine de un deceniu, campionul locuieşte în comuna Smîrdioasa din Teleorman şi este un fermier de succes. Deţine 160 de ha de teren pe care le-a transformat, prin muncă, într-o afacere modernă profitabilă.



N-a încetat nicio zi să facă sport şi să se antreneze. „Fac mişcare foarte mult, merg cu bicicleta zeci de kilometri. La sală nu prea am unde să mă duc“, spune sportivul. Pentru campionul de 57 de ani, pregătirea zilnică înseamnă 100 de abdomente, 100-150 de flotări la bara de tracţiune şi multe ore de înot la bazin.



Face sport de la 16 ani



Attila început să facă sport dintr-o întâmplare, la vârsta de 16 ani. „Ideea mea n-a fost să fac lupte. Problema era că eram un copil mai amărât. Toată lumea mă bătea, toţi îmi dădeau cu şutul în fund. Am încercat să iau măsuri. Am auzit de la un coleg din Piteşti de lupte. Mai întâi, m-am dus la sală. N-am îndrăznit să intru. Era o sală lungă, cu ferestre mari. A venit antrenorul care m-a văzut la fereastră şi m-a întrebat ce fac acolo. I-am spus speriat că mă uit un pic şi plec. A fost primul meu antrenor, care m-a luat de la fereastră, m-a dus în sala de lupte, mi-a dat nişte tichete de autobuz, ciocolată Rom şi nişte tenişi, pentru că aveam unii rupţi. O fi văzut el ceva“, povesteşte sportivul.

Succesul a început să se arate de la primele competiţii. După numai şase luni de antrenament, copilul care se uita pe geam la sala de sport a devenit campion naţional la juniori. A început să se afirme şi în competiţiile internaţionale. „În Polonia am ieşit pe locul III, la turneul ţărilor socialiste, în Rusia – locul III. Eram junior şi ajunsesem deja vicecampion la seniori“, îşi aminteşte campionul.



”De mişcare n-am să mă las!”

La 57 de ani, Attila priveşte înainte cu ambiţie şi multe speranţe. Intenţionează să participe şi la următorul campionat şi spune că nu se va lăsa niciodată de sport. „În absolut orice faci, şi în afacere, şi în sport, munca şi consecvenţa sunt secretele succesului. Dar muncă serioasă! De mişcare n-am să mă las. Toată lumea, atât tinerii, cât mai ales bătrânii, dacă vor să mai guste din viaţă trebuie să se mişte încontinuu, pentru că altfel n-au nicio şansă să se păstreze”, mai spune campionul Attila Szabo.