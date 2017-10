Reguli noi privind parcarea în municipiul Alexandria. Ce stabileşte Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor

Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în spaţiile de pe raza municipiului Alexandria prevede, printre alte posibilităţi, plata unei taxe la încasator, către administratorul parcărilor.



Sistemul de taxare se va aplica în fiecare zi a săptămânii între orele 8,00 şi 17,00. Un alt articol din regulament dă posibilitatea şoferilor să ocupe o parcare prin achitarea unei taxe prin SMS, iar conducătorii de autovehicule care aleg plata prin mesaj îşi vor putea muta maşina dintr-un loc de parcare în altul fără să plăteascã suplimentar.



În anumite zone ale oraşului, conducătorii auto pot achita taxa de parcare la parcometru. Modalitatea presupune plata în numerar fãcută prin intermediul unui dispozitiv electronic care este interconectat prin reţeaua internet la sistemul informatic care gestionează locurile de parcare din Municipiul Alexandria, aflat în zona în care a fost parcat un autovehicul de către utilizator.



Autorităţile locale au luat în calcul şi varianta unei aplicaţii pentru telefoanele smarphone. Astfel, utilizatorul îşi poate instala o aplicaţie software în care să îşi introducă datele cardului bancar. Utilizatorul persoană fizică al cărui loc de parcare este în vecinătatea domiciliului poate opta pentru abonament. Închirierea se poate face pentru orice loc de parcare aflat la nu mai mult de 50 m faţă de limita domiciliului pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.



Plata va fi făcută la casieria administratorului de parcare, iar dacă există mai multe solicitări pentru acelaşi loc de parcare se va aplica criteriul proximităţii în raport cu locul de parcare solicitat. Pe toată perioada abonamentului, după ora 17,00, administratorul garantează titularului de abonament locul închiriat ridicând la cererea acestuia cu echipamente speciale alte autovehicule parcate în mod neregulamentar, prevede proiectul.



Mai multe tipuri de abonament



În baza aceluiaşi regulament, Primăria Alexandria dã posibilitatea încheierii mai multor tipuri de abonament. Fiecare parcare va avea o anumitã culoare astfel încât şoferii sã poatã alege modalitatea de platã. Fiecare zonă de parcare va cuprinde gratuitãţi pentru femeile însărcinate, pentru persoanele cu nevoi speciale, cetãţeni de onoare ai oraşului şi instituţii publice. În prezent, taxa pentru un loc de parcare este de doi lei/orã şi se poate achita numai la angajatul primăriei prezent pe străzile cu zone delimitate.



Condiţii speciale de parcare în jurul şcolilor



Noul regulament prevede conditii speciale pentru locurile de parcare adiacente sediilor in care isi desfasoara activitatea urmatoarele unitati de invatamant: Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul", Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare", Şcoala Gimnazială numarul 5. Pentru utilizatorii locurilor de parcare care au calitatea de parinti ai unor minori care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant amintite anterior vor fi eliberate gratuit permise speciale, prin afisarea acestui permis la loc vizibil in autovehicul,interior langa parbiriz in dreptul volanului, vor putea parca fara a fi taxati in zonele respective pe perioada anului scolar in zilele de luni, marti, miercuri, joi, vineri in intervalele orare: 08:00 - 08:15; 11:45 - 13:15; 15:45 - 16:15. Permisul va fi eliberat de SCP si-i va permite titularului sa parcheze fara a fi taxat dar nu ii va garanta acestuia un loc liber de parcare in zona.