Războiul deşeurilor în Teleorman. Polaris M. Holding refuză să mai ridice gunoaiele de la abonaţii cu datorii

Polaris M Holding , firma care prestează serviciului de salubrizare în judeţul Teleorman a sistat, de la 1 aprilie, serviciile acordate persoanelor fizice, agenţilor economici şi instituţiilor publice care înregistrează datorii mai mari de 45 de zile. Operatorul a dat un prim avertisment la jumătatea lunii martie, când a sistat ridicarea gunoiului la cinci asociaţii din Alexandria şi la alte câteva din celelelate municipii şi oraşe ale judeţului.

Abonaţii serviciului de salubrizare şi asociaţiile de proprietari care nu şi-au achitat facturile la timp au fost înştiinţate, printr-un preaviz, cu cinci zile înainte de întreruperea serviciului de salubrizare, având, astfel, o ultima posibilitate de a-şi achita sumele restante înaintea întreruperii serviciului.



Decizia Polaris M Holding i-a afectat nu numai pe datornici. Victime colaterale ale războiului dintre operatorul de gunoi şi răuplatnici au devenit cetăţenii cu plata facturilor la zi care fac parte din asociaţiile cu datorii mari. De când maşinile Polaris nu au mai trecut pe la ghenele de gunoi, zonele de depozitare s-au transformat în mormane de deşeuri şi posibile focare de infecţie. ” Este dezastruoasă situaţia. În câteva zile s-au adunat gunoaie peste gunoaie, mirosul este de nesuportat. Noi , cei care au plătit la zi, cu ce suntem vinovaţi? Decizia luată de operator nu este una corectă. Trebuia găsită altă cale. Eu , ca bun platnic, ce să fac acum? Să dau în judecată operatorul pentru că nu îşi onorează contractul cu mine şi nu îmi ridică gunoiul”, spune revoltat Gică Oprea de 52 de ani.

În ciuda nemulţumirii stârnite în rândul alexăndrenilor care şi-au plătit facturile şi acum se văd îngropaţi în gunoaie poziţia operatorului rămâne fermă. "Dacă în ultimii ani am suportat şi am încercat să remediem recuperarea datoriilor, am ajuns în această situaţie în care nu mai rezistăm. Dacă recuperam banii puteam face investiţii în servicii de salubrizare în acest judeţ. Vorbim de un judeţ, Nu discutăm despre un oraş. Oamenii nu au fost obişnuiţi să achite acest serviciu. Au crezut că nu se întâmplă nimic.Vine maşina, ridică gunoiul. Nu! Am ajuns în această situaţie în care efectiv să nu mai putem ridica deşeurile." a declarat directorul comercial al firmei de salubrizare, Luis Popa.

Răuplatnici vor fi executaţi silit



Municipalitatea din Alexandria consideră măsura luată de Polaris M Holding ca fiind nedreaptă pentru cetăţenii care îşi achită facturile la zi. Primarul Alexandriei, Victor Drăguşin a anunţat că a făcut demersuri pe lângă instituţiile statului pentru a oblige operatorul de salubritate să colecteze gunoiul. Potrivit acestuia, firma de salubritate nu a respectat procedurile şi contractul , aplicând această măsură.

Sistarea serviciului de ridicare a gunoaielor este doar un prim pas pe care Polaris îl face pentru sanţionarea răuplatnicilor cu restanţe vechi. Cei care nu îşi achită restanţele vor suporta consecinţele şi vor răspunde în faţa executorilor judecătoreşti, după cum anunţă operatorul.

Datorii de 80 de miliarde lei vechi

La nivelul judeţului Teleorman, unele restanţe datează din anul 2014, iar suma totală datorată de către cetăţenii judeţului către firma de salubritate se ridică la aproximativ 80 de miliarde de lei. Cele mai multe datorii provin din reşedinţa de judeţ, Alexandria, care a acumulat 10 miliarde de lei vechi restanţe către Polaris.

Polaris M Holding a preluat, prin contract de concesiune, serviciul pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale la Mavrodin,la data de 1 august 2013. Polaris a încheiat contractul de concesiune cu Consiliul Judeţean Teleorman, după finalizarea depozitului de deşeuri de la Mavrodin, investiţie cu fonduri europene, unde este adus, în prezent, gunoiul din tot judeţul