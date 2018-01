Primul român care a câştigat o competiţie internaţională în scaunul cu rotile. „Mi-am reprezentat ţara cu mândrie“

Alexandru Flavian Crăciun este un exemplu de ambiţie, voinţă şi determinare. La 30 de ani, imobilizat în scaunul cu rotile, Alexandru face tenis de performanţă fiind campion internaţional la tenis. Alexandru se implică foarte mult pentru practicarea sportului în rândul persoanelor cu dizabilităţi, înfiinţând în acest sens o asociaţie care lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Povestea lui Alexandru este o lecţie de viaţă care ar putea sta sub deviza: „Da! Şi eu pot fi campion, pentru că am voinţă şi asta nu mi-o poate lua nimeni!“.

Până la vârsta de 19 ani, Alexandru a fost un tânăr perfect normal. Viaţa i s-a schimbat brusc în urma unei erori medicale. „Am ajuns imobilizat în scaunul rulant în urma unei operaţii de scolioză făcută la Spitalul Clinic de Ortopedie „Foişorul de Foc“ din Bucureşti, care mi-a schimbat destinul din 2006. Timp de doi ani, am refuzat să ies din casă, devenind o persoană din ce în ce mai retrasă şi mai izolată, dar cu ajutorul unei fundaţii din Bucureşti am participat la o tabără sportivă în cadrul căreia am interacţionat pentru prima oară cu tenisul de câmp în scaun rulant“, povesteşte campionul.

Cu multă muncă, ambiţie şi determinare, Alexandru şi-a depăşit limitele şi a pornit o luptă pentru a-şi demonstra, în primul rând lui, că poate face mai mult decât un om normal. A reuşit să-şi atingă obiectivul prin sport.

NUMĂRUL 57 ÎN TENISMUL MONDIAL PARALIMPIC

Până în prezent, Alexandru a participat la peste 30 de turnee internaţionale de tenis în scaunul cu rotile. „De patru ani, merg la turnee internaţionale unde mi-am reprezentat ţara cu mândrie, fiind singurul sportiv român clasificat la categoria Quad de către Federaţia Internaţională de Tenis şi ocupând locul 57 în lume în clasamentul ITF“, spune campionul.





Originar din Teleorman, Alexandru este acum legitimat la CSA Clubul Sportiv STEAUA Bucuresti . În 2015 a câştigat locul doi la Turneul Internaţional Sirius Open şi s-a ambiţionat cu gândul la medalia de aur. Anul trecut, la Turneul Internaţional de Tenis Sirius Open din Zagreb Croaţia a luat medalia de aur, atât la simplu, cât şi la dublu, devenind astfel primul român care câştigă un turneu internaţional în scaunul cu rotile. În 2017, a mai jucat două finale în două turnee internaţionale de tenis, desfăşurate la Madrid, în Spania, şi la Toulouse, în Franţa, de unde s-a întors cu trofee de vicecampion.

Alexandru îşi priveşte rezultatele ca pe ceva firesc: „Eu consider că nu fac nimic special sau ieşit din comun. Pur şi simplu, am ales să nu stau închis în casa şi să nu-mi irosesc potenţialul“.

”ASOCIAŢIA „PRIMII PAŞI SPRE PERFORMANŢĂ“

Pe lângă activitatea sportivă, Alexandru Flavian Crăciun, militează pentru practicarea sportului în rândul persoanelor cu dizabilităţi şi pentru drepturile acestora. În 2014 a pus bazele Asociatiei „Primii Pasi Spre Performanta“, o asociaţie ce vine în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi.







„În noiembrie 2014 asociaţia a înfiinţat o unitate protejată în cadrul căreia lucrează persoane cu dizabilităţi. Acestea derulează activităţi de vânzări/intermedieri ofertând societăţile comerciale şi instituţiile publice care au peste 50 de angajaţi, în baza legii 448/2006. Fiindcă multe societăţi comerciale nu angajează persoane cu dizabilităţi, pentru a nu mai plăti la stat obligatoriu fondul pentru persoanele cu handicap, asociaţia noatră oferă alternativa valorificării acestui fond prin achiziţionarea unei game largi de produse de protecţia muncii, papetărie, IT şi produse de curăţenie“, explică campionul la tenis.





Prin intermediul Asociaţiei „Primii paşi spre performanţă“, s-au derulat o serie de campanii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. În cei trei ani de la înfiinţarea acesteia s-au strâns donaţii în valoare de 17.000 de euro.

Cu sprijinul asociaţiei a fost susţinută financiar operaţia unuia dintre membrii la una dintre cele mai mari clinici de ortopedie din Europa, Institul de Ortopedie Rizzoli din Bologna, suma totală a interveţiei chirurgicale fiind de 6500 euro. În ultimii trei ani, prin parteneriate cu firme private, asociaţia a dus alimente, dulciuri şi jucării la mai multe centre de bătrâni şi copii din ţară. Asociaţia înfiinţată de Alexandru Crăciun s-a implicat şi în organizarea de evenimente sportive.





Anul acesta am fost iniţiatorul şi organizatorul Turneului Internaţional de Tenis «BRD Argeş Open Wheelchair Tennis» la care au participat 28 de sportivi din Italia, Spania, Croaţia, Irak, Grecia, Israel, Turcia, România şi Moldova. Una dintre cele mai frumoase competiţii şi cel mai mare eveniment sportiv organizat în judeţul Argeş destinat persoanelor cu dizabilităţi“, spune Alexandru.





A protestat în stradă, împotriva OUG 60/2017

Alexandru Flavian Crăciun a fost unul dintre protestatarii care au ieşit în stradă împotriva măsurilor luate de Guvern prin OUG 60/2017, măsuri prin care, de la 1 septembrie 2017, societăţile angajatoare de persoane cu handicap şi-au pierdut o parte dintre facilităţi. „Din păcate după trei ani de muncă şi alergătură pentru contractare de noi furnizori şi clienţi pentru achiziţia de produse pe legea 448/2006. Guvernul actual ne-a făcut surpriza de a închide toate unităţile protejate din ţară pe criterii superficiale şi aberante prin OUG 60“. În opinia campionului care a militat pentru crearea de locuri de muncă destinate persoanelor cu dizabilităţi OUG 60/2017 nu aduce niciun beneficiu persoanelor cu handicap: „Ordonanţa a produs efecte grave la nivelul unităţilor protejate, pentru că pe lângă închiderea celor 740 de unităţi protejate şi concedierea a peste 2.000 de persoane cu handicap grav, îşi vor pierde locul de muncă cel puţin încă 4.000 de persoane care lucrează în aceste structuri, inclusiv din alte categorii defavorizate, unele fiind autorizate şi ca întreprinderi sociale de inserţie. Astfel vor ajunge din nou dependenţi de prestaţii sociale, trăind în excluziune şi sărăcie şi punând continuu presiune pe bugetul de stat“.