Istoria fenomenelor OZN în România. Când ar fi apărut primul obiect zburător straniu deasupra teritoriului românesc

Obiecte misterioare, care au survolat cerul de deasupra teritoriului românesc, sunt consemnate în documente istorice vechi de sute de ani. O evidenţă a apariţiilor care pot fi interpretate drept fenomene OZN a fost făcută de Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate (ASFAN).



Specialiştii de la ASFAN au făcut şi o cronologie a principalelor apariţii OZN înregistrare pe teritoriul românesc, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.

Prima semnalare a unui fenomen care poate fi numit OZN în spaţiul romanesc este cel identificat de Dalila-Lucia Arama , paleograf principal la cabinetul de manuscrise al Bibliotecii Academiei Romane, în Letopisetul Tarii Moldovei al lui Grigore Ureche: “Valeat 7025 (1517) noiembrie 8, sămn mare s-au aratat pe ceriu, c-au stralucit despre miadzanoapte ca un chip de om, de-au statut multa vreame si iară s-au ascuns în vazduh”. Infomaţia apare şi într-un articol publicat în numărul 12 al reviste „Magazin Istoric” din anul 1968.



O altă apariţie de tip OZN datează din 18 octombrie 1595, din seara zilei în care oraşul Târgovişte a fost recucerit de turci . Într-un ziar din Tara Transilvaniei se arata că: „În ziua de 15 a lunii octombrie s-a aratat deasupra taberei o mare cometa, care a tinut o ora sau ceva mai mult”. Cometa este amintită şi într-un raport în limba italiană, datat Praga, din 14 noiembrie 1595.O ilustrare a fenomenului apare într-o gravură germană din 1665.



Fenomen OZN din 1913



De la începutul secolului XX, mai exact din anul 1913, datează o altă consemnare a unui fenomen OZN din România. Pe parcursul unei luni întregi au fost semnalate 23 de cazuri de apariţii ale unor obiecte de formă rotundă, care emanau o lumină foarte puternică. În urma cercetărilor s-a stabilit că obiectele au survolat deasupra unor unităţi militare situate în zona oraşelor Brăila, Iaşi şi Târgovişte. Ostaşii români au tras salve de tun asupra obiectelor neidentificate, urmărite cu aparate optice. Evenimentele au fost relatate în presă şi specialiştii au descoperit 14 ştiri pe această temă. Oficialii au susţinut că nu a fost vorba de OZN-uri, ci despre o serie de avioane - fantomă ruseşti plecate în recunoaştere.



OZN-ul din pădure



Un alt caz controversat OZN a fost înregistrat în anul 1968 în Pădurea Baciu din judeţul Cluj. Un bărbat de 45 de ani din Cluj, plecat în Pădurea Baciu pentru a aduna vreascuri pentru un foc ce avea de gând să-l facă în poiană, a fost chemat de prieteni să vadă un obiect ciuat pe cer. Bărbatul a văzut un ”obiect mare argintiu de forma rotunda, aplatizat, care, la mica inaltime, se deplasa lent de la NE spre SV”. Obiectul de pe cer a fost fotografiat în timp ce se deplasa. După declaraţiile martorilor, aparat de pe cer a început să străluceasca intens şi să se răstoarne. Imaginile obţinute de clujeanul Emil Barnea au fost preluate de presa din ţară şi au apărut şi în ziarele internaţionale. Fotografiile au fost analizate de numeroşi experţi din Europa care au confirmat faptul că, într-adevăr, fotografiile au suprins imagini cu un OZN.



Un obiect luminos neidentificat a fost observat între 2-6 septembrie 1972 într-o livadă lângă satul Valea Plopului, comuna Poseşti din Prahova. Un paznic al CAP-ului din zonă a vazut, de pe dealul Tăbăcioi, un obiect stralucitor, „o stea cu coada” de culoare galbena, traversand cerul, planând si aterizând lin într o livada aflata la aproximativ 2 kilometri de el. Nu s-a auzit niciun zgomot. Paznicul a inspectat zona cu pricina, aflată într-un lan de porumb.Aici s-a găsit o zona circulara cu diametrul de 4,5 metri in care toate tulpinele erau rupte la circa un metru de sol. ”În centrul cercului se gasea un musuroi de pamant, avand in mijloc un orificiu rotund, cilindric, cu diametrul de 12-14 centimetri si adanc de cel putin 2 metri. De la aceasta gaura porneau radial, distantate perfect la 120 grade, trei urme identice de talpici, bine imprimate in sol”, spune descrierea de pe site-ul Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate. Sute de curioşi au venit să vadă zona ulterior.





Fenomen OZN în apropierea Aeroportului Internaţional Otopeni



Un alt fenomen OZN a fost observat în vecinătatea Aeroportului Internaţional Otopeni, în noaptea de 14-15 iulie 1997 . Potrivit site-ului Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate, fenomenul a fost remarcat în jurul orei 22.49 când operatorii din turn dirijau aterizarea cursei TAROM Istanbul -Bucuresti. Radarul din turn nu a identificat o ţintă neidentificată, dar operatorii au văzut o lumină circulată, în vestul aeroportului, între Buftea şi Corbeanca.

Fenomenul a fost filmat. ”Prin binocluri, s-a văzut că la mijlocul petei circulare era o fâşie orizontală colorata în alb, portocaliu şi roşu, culori care se transformau una intr-alta. Când s-a aprins balizajul, în vederea aterizarii unei aeronave C 130, operaţiune care a durat 12 minute, fenomenul a dispărut, reapărând spre sud-est, în directia localităţilor Tunari şi Ştefăneşti. De această dată, păreau să fie două globuri de dimensiuni diferite, lipite unul de altul. Acest tandem se mişca într-o zona strict delimitată. Când a fost stins balizajul, lumina aeriana şi-a micşorat intensitatea. Domnul Vinersariu a reaprins, pentru a testa reacţia fenomenului, mergând până la treapta a cincea. Lumina a crescut şi ea, în raport cu stimulul de pe sol”, prezintă site-ul www.asfanufo.ro.







Cel mai recent fenomen OZN a fost observat la Râmnicu Vâlcea



Cel mai recent fenomen OZN a fost observat la Vâlcea. Un cameraman care filma cadre cu panorama oraşului Vâlcea a suprins în imagini un fenomen luminos , pe o traiectorie uşor ascendenta, care a durat 1,41 de secunde. Obiectul a fost descris precum un corp compus din 4 lumini aşezate simetric. Fenomenul a dispărut instantaneu ca şi cum s-ar fi stins brusc în timpul deplasării. Ştirea despre apariţia fenomenului OZN a apărut în presă.