FOTO/VIDEO Pâinea la ţest, o tradiţie veche de secole, valorificată online de un tânăr de 25 de ani din Teleorman. Cât a câştigat investitorul din vânzările recente

George Dumitru (25 de ani) este un tânăr teleormănean care duce mai departe o tradiţie veche de secole, confecţionând ţesturi de făcut pâine. Interesul pentru cel mai vechi sistem de coacere a pâinii a plecat din copilărie, de pe vremea când George îşi petrecea vacanţele la bunici, în satul Beuca. A început să confecţioneze singur ţesturi şi, în studenţie, a creat o mic magazin virtual pentru comercializarea de ţesturi.

În prezent, George este consultant fonduri structurale si de coeziune europene şi continuă să popularizeze tradiţionalului sistem de coacere a pâinii. La 25 de ani, tânărul mărturiseşte că nu şi-a imaginat că va ajunge să confecţioneze el însuşi ţesturi de pâine. Totul a plecat de la o întâmplare.

”Bunicii mele i se spărsese ţestul şi a trebuit să confecţionăm altul. Practic, nu poţi să faci unul singur, cantitatea de material fiind mai mare. Am făcut mai multe. Bunica l-a folost pe cel făcut pentru ea ca să coacă pâine. Cele care au rămas, am încercat să le vindem”, povesteşte tânărul.



”Pământul trebuie să fie călcat de nouă ori în picioare”



Procedeul de modelare a lutului ars l-a învăţat, la Beuca, de la două vecine, cele care l-au ajutat să facă primele ţesturi. Tânărul spune că în confecţionarea unui test există superstiţii, paşi care trebuie urmaţi întocmai. ”Pământul trebuie să fie călcat de nouă ori în picioare. Dacă nu se calcă de nouă ori, se spune că ţestul se va sparge foarte repede”, mai spune George. Procesul tehnic de confcţionare a ţesturilor constă în amestecarea argilei cu balega de cal.

După ce se călcă de 9 ori, aşa cum spune obiceiul, pământul se împarte în cantităţi egale, numite guguloaie, şi se pune pe matriţe pentru modelare. Forma de clopot se dă cu mâna liberă, iar produsul final este şanţat cu simbolul ”S”.





De la primul ţest făcut în curte la Beuca şi până în prezent, când George se pregăteşte să iasă din mediul virtual şi să aducă pâine la ţest pe mesele românilor, au trecut 5 ani.



”Au fost 5 ani în care multe persoane nostalgice la gustul unic pe care îl oferă pâinea la ţest ne-au contactat şi ne-au călcat pragul curţii din comuna Beuca. I-am întampinat pe fiecare cu mare drag, iar majoritatea ne încurajau sa ducem acest produs mai departe, să nu îl lăsăm uitarii. Poate că fără aceste persoane am fi renunţat de mult la idee şi nu am mai fi produs acest obiect”, spune tânărul.







Cenuşar şi vătrai, vândute online



În cei cinci ani de când produce şi vinde online ţesturi, George şi-a dezvoltat mica afacere. Până acum, prin intermediul paginii web ţesturipâine.com a vândut peste 360 de ţesturi, în toate colţurile ţării.

Pe lângă ţesturile care se vând cu preţuri cuprinse între 150 şi 300 de lei, în funcţie de mărime, tânărul a început să comercializeze şi alte ustensile, folosite de secole în acest sistem de coacere a pâinii: ”Am introdus urmatoarele accesorii: ”vatrai”, un obiect din fier ce se introduce pe gaura ţestului şi este folosit la ridicarea şi lăsarea ţestului pe vatră, ”odihnitor”, un suport în formă de trepied, confectionat dintr-o singură bară de fier, ondulat, având rolul de a sprijini vătraiul, ţestul urmând să stea în pozitia înclina , ”cenuşar”, un obiect care are rolul de a scoate cenuşa şi jarul de sub ţest, după ce focul s-a stins”. Un vătrai costă 15 lei, iar un cenuşar 20 de lei.





Ţestul dus la târguri



De anul trecut, George Dumitru a început să prezinte ţestul şi pâinea coaptă în acest fel la târguri tradiţionale. "Din 2016 am început să fim invitaţi la târguri şi onoram fiecare invitaţie cu mare drag. Dacă anul trecut am fost prezenţi la un târg important din Sibiu, anul acesta vom fi prezenţi la "Festivalul Pâinii" ce va avea loc în data de 7 si 8 octombrie în Parcul Naţional din Bucureşi. Scopul participării la acest târg este de a produce demonstrativ pâine la ţest, pentru a da şansa celor ce nu au gustat niciodată din acest fel de pâine să o facă", mai spune tânărul din Teleorman.





Demarează producţia de pâine la ţest



Pâinea tradiţională la ţest, coaptă exact aşa cum o făceau româncele în urmă cu sute de ani, va fi putea cumpărată, în curând, de la magazin. George a demarat un proiect prin care vrea să aducă cea mai gustoasă pâine pe mesele românilor.

”Am primit solicitări de a produce şi pâine la ţest, nu numai ţestul. Parerea clienţilor conteaza şi am luat în calcul şi această variantă. Momentan ne aflam la stadiul în care am găsit locaţia şi am adus ţesturile. Urmează să pregatim spaţiul pentru producţie şi să-i dam drumul la treaba. Ne dorim ca până la sfârşitul acestui an să reuşim să aducem mirosul placut al pâinii calde la ţest în casele bucureştenilor. Vom începe cu productia de pâine în zilele de sâmbătă”, mai spune George



Poveste de suflet



Ţesturile lui George au apărut în albumul foto ” Dor de ROST”, lansat în anul 2015. Tânărul a fost contactat în vederea apariţiei în cartea ” În jurul focului”, care se va lansa la finalul acestui an,