Urmele anticului Apulum pe ruta împăraţilor romani. Ce descoperiri pot face turiştii în Cetatea Alba Iulia

Totul a început când Împăratul Traian a hotărât stabilirea la Apulum (denumirea latină a oraşului Alba Iulia, provenit din numele dacic al aşezării Apoulon) a Legiunii a XIII-a Gemina. Decizia a fost sinonimă cu ridicarea unui castru roman.

Moştenirea romană

Urmele castrului roman de la Apulum figurează pe „Ruta culturală europeană a împăraţilor romani şi a vinului de-a lungul Dunării“. În baza a rezultatelor cercetărilor arheologice de până acum, au fost valorificate la Alba Iulia mai multe obiective de epocă romană. Ce descoperiri poate face turistul care alege să „plece“ pe urmele împăraţilor romani şi ajunge în fostul Apulum, cel mai mare oraş roman din provincia Dacia şi, totodată, centrul politic, economic, militar şi cultural al acesteia?

Cea mai vizibilă urmă a castrului de formă patrulateră este poarta de pe latura de sud. Obiectivul, de maximă importanţă pentru istoria antică a spaţiului românesc, este pus în valoare pe Traseul celor Trei Fortificaţii, amenajat în zona sudică şi sud-estică a Cetăţii pe care o vedem în zilele noastre. Vestigiile rămase înfăţişează doar o mică parte din aspectul de altădată şi cam o treime din elevaţia ei de acum 1800 de ani. Pe artera principală a Cetăţii, strada Mihai Viteazul, este valorificat la suprafaţă un segment din Via principalis, drumul care lega porţile principale ale castrului de formă patrulateră, de sud şi de nord. Vizitatorii pot vedea lespezi ale drumului păstrate in situ (n.a. la faţa locului), un canal de cărămidă poziţionat sub axul longitudinal al drumului, cu scop de drenaj, şi segmente din rigolele laterale folosite pentru scurgerea apelor pluviale.

În imediata apropiere, în Piaţa Cetăţii, este Muzeul roman „Principia“. Aici este valorificată o parte a clădirii în care şi-a avut sediul comandamentului Legiunii a XIII-a Gemina, singura legiune care a staţionat în Dacia pe toată perioada ocupaţiei romane. Zona interioară păstrază in situ (n.a.la faţa locului) urme importante ale clădirii de acum 1800 de ani. Vizitatorii pot vedea încăperile în care se ţinea tezaurul, stindardele, unde se făcea instruirea ofiţerilor şi soldaţilor Legiunii, pardoseala originală a unor încăperi sau hipocaustul(instalaţia de încălzire). Muzeul este locul unde puteţi află istoria castrului roman de la Apulum şi va puteţi transpune pentru câteva momente în viaţă soldatului roman, prin îmbrăcarea echipamentului complex ce a fost reconstituit. Anticul Apulum este readus la viaţă de trupele de reenachtment ale Muzeului Naţional al Unirii: Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului, Ludus Apulensis şi Magna Namesis.

Poarta de sud a castrului roman, reconstruită după aproape 2000 de ani

Dacă vreţi să „săpaţi“ şi mai mult în zestrea daco-romană a oraşului Alba Iulia, trebuie să vizitaţi Muzeul Naţional al Unirii, aflat în apropiere. Şi, dacă tot ajungeţi la Alba Iulia, trebuie să ştiţi că un alt obiectiv de referinţă al oraşului, Catedrala Romano-Catolică, este parte a Rutei dedicate patrimoniului architectural romanic european, „TRANSROMANICA“. Edificiul este considerat cel mai valoros monument de arhitectură romanică din Transilvania, dar şi un exemplu de seamă în spaţiul Europei răsăritene.

Despre Rutele Culturale Europene

„Ruta Culturală Europeană a împăraţilor romani şi a vinului de-a lungul Dunării“ are ca obiectiv explorarea şi promovarea moştenirii Imperiului Roman şi acţiunilor dirijate de conducătorii unuia dintre cele mai semnificative Imperii din istoria omenirii. Această Rută este formată în primul rând din Ruta împăraţilor romani constituită din situri arheologice cu propriile istorii unice ce simbolizează monumente ale măreţiei împăraţilor romani şi introducerea culturii romane de-a lungul graniţei de nord a Imperiului Roman.

La nivelul certificării oficiale date de Consiliul Europei, Ruta împăraţilor romani include 5 situri arheologice din perioada romană din România: Castrul Roman de la Alba Iulia (judeţul Alba); Galeriile Romane din Roşia Montană (judeţul Alba); Situl arheologic de la Adamclisi (sat Adamclisi, comuna Adamclisi, judeţul Constanţa); Situl arheologic „Cetatea Histria” (sat Istria, comuna Istria, judeţul Constanţa); Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (sat Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara). România este prezentă până acum pe şapte dintre cele cincisprezece Rute Culturale Europene, certificate de Consiliul Europei. (Text scris de NICU NEAG)