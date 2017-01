Tradiţia marochinăriei din Sebeş dusă mai departe de o fabrică de poşete care lucrează pentru branduri europene

”Am venit la Sebeş în urmă cu 4 ani, am făcut o propunere de afacere şi am încercat să fac un lucru diferit. Nu a fost uşor. Am căutat ca oamenii să fie alături de noi, cu bun simţ, cum suntem şi noi cu ei. Avem un designer din Italia care ne face propunerile pentru produsele pe care le fabricăm”, spune Valter Marcheselli, proprietarul firmei Mavaro Sebeş.

Afacerea de la Sebeş a fost demarată în anul 2012. După patru ani de eforturi şi investiţii cifrate la peste 350.000 de euro în utilaje de ultimă generaţie, compania din Sebeş a ajuns la 80 de angajaţi.

”Pentru viitor avem planuri foarte mari. Dorim sa ne extindem afacerea şi să lucrăm şi pentru piaţa din România, nu numai pentru export. Vrem să angajăm cât mai mult personal pentru ca să ne putem ”, mai spune investitorul italian.

La Mavaro Sebeş se lucrează integral, pornind de la etapa de croire şi până la produsul finit. Majoritatea angajaţilor au experienţă mare în domeniul marochinăriei, fiind preluaţi de la renumita fabrică Capris, aflată în faliment. Prezentarea colecţiei toamnă-iarnă a avut loc într-un eveniment special, organizat la sediul societăţii, în premieră pentru judeţul Alba.

”Producem multe tipuri de genţi, pornind de la cele casual, elegante, sport, depinde ce ne cere partenerul extern. În sezonul rece se poartă genţile din piele naturală, care sunt foarte rezistente. Se poartă bleumarin, gri, derivatele din maro, bordo, măsliniu închis şi deschis, precum şi culorile mealizate, bronzul argintiu şi auriu”, spune Georgeta Furdui, managerul companiei Mavaro Sebeş. (Sursa fotografiilor: Facebook/ Mavaro Borse Bags)