Licitaţie cu valoare estimată de peste 1,6 milioane de euro. Spitalul Judeţean Alba cumpără reactivi de laborator

Valoarea estimată a contractului ce va fi încheiat pentru o perioadă de doi ani este de 7,6 milioane de lei, fără TVA (circa 1,65 milioane de euro). Documentaţia a fost publicată pe SEAP în 11 noiembrie şi are ca termen de depunere a ofertelor data de 14 decebrie 2017, ora 16.00.

Contractul a fost împărţit în patru loturi corespunzătoare cu analizoarele deţinute de Spitalul Judeţean în laborator. e asemenea, se vor atribui două contracte subsecvente, câte unul pentru fiecare an în funcţie de buget şi de necesitatea spitalului. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Potrivit caietului de sarcini, reactivii trebuie să aibă termen de valabilitate de cel puţin 12 luni din momentul livrării către spital şi stabilitate la bord de 8 săptămâni după deschidere.

În plus, trebuie precizată unitatea de măsură la care se raportează preţul şi cantitatea. Recepţia calitativă şi cantitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezenţa unui delegat împuternicit de ofertant. Dacă unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ autoritatea contractanta are dreptul de a le respinge, iar ofertantul are obligaţia de a le înlocui într-un termen stabilit de comun acord.

Pentru nelivrarea a două comenzi succesive de produse, autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul. La livrare, produsele vor fi însoţite de certificate de garanţie, precum şi de documente de certificare a calităţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.