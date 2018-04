FOTO Paradisul de la Glod. O familie şi-a investit economiile de-o viaţă într-un mic rai în Apuseni, unde-au transporat case tradiţionale din Maramureş

”La limita dintre judeţele Alba şi Hunedoara, Casa Glod şi-a deschis porţile pentru turiştii care vor trăiască o experientă unică. Meşteşugul caselor tradiţionale româneşti merită păstrat. De aceea am construit pentru sufletul nostru aceste case pentru că tradiţia să dăinuie. În prezent dispunem de 15 locuri de cazare şi posibilitatea de a adăuga pături suplimentare.

Cazarea se face în complexul pe care l-am construit cu dragoste în această regiune. Casa Glod este locul perfect în care vrei să evadezi din cotidian. Casele au o vechime de aproximativ 200 de ani, au fost recondiţionate prin păstrarea elementelor originale şi adăugarea unor elemente ce ţin de confort (grupuri sanitare, utilităti, etc). Fiecare casă are propria poveste. Cea mai apreciată de turişti este Casa Muzeu. A primit acest nume pentru este este cea mai veche dintre casele complexului nostru. Urmează Primăria şi Scoala care sunt finalizate şi disponibile pentru cazare”, astfel este prezentată atracţia turistică mai puţin obişnuită amenajată în satul Glod, aflat pe teritoriul comunei Almaşu Mare. Investiţia totală a costat aproape 140.000 de euro.

Cele trei case au fost strămutate din Maramureş. Soţii Muşat le-au cumpărat, le-au demontat bucată cu bucată şile-au mutat în acest loc pitoresc din Apuseni. ”Alături de soţie am încercat să salvăm câteva case tradiţionale, le-am recondiţionat şi astăzi le redăm tuturor celor care doresc să vadă cum se trăia în urmă cu 200-300 de ani. A fost o muncă titanică şi nu pot spune că am terminat, când ai o gospodărie întotdeauna sunt lucruri de făcut. Încă suntem în faza de recondiţionare a unei şuri, am finalizat complet două case şi oferim posibilitatea cazării sau vizitării acestor locuinţe. Pentru noi nu este o afacere, este un stil de viaţă pe care l-am adoptat şi ne mândrim că locuim în astfel de locuinţe. Casele sunt făcute ca un lego, ca un puzzle. Lemnul e crestat în aşa fel încât casa trebuie construită de jur împrejur. Ca să poată fi mutate sunt marcate cu ceară în aşa fel încât fiecare lemn ajunge la locul lui”, spune Alin Muşat.