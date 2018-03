FOTO Fermierul din Aiud care are succes cu o cultură de mure: „A pornit de la câteva plăntuţe cultivate pentru familie“

Familia de producători agricoli din Aiud a mizat pe acest fruct şi a pus bazele unei plantaţi de mure în ideea de a pune pe mesele consumatoriilor fructe naturale ţi de calitate la un pret de producţie cât mai mic.

Plantaţia de mure se afla pe raza localităţii Aiud, cu acces rapid la autostrada Sebeş – Turda. ”Totul a pornit de la câteva plăntuţe cultivate pentru consumul familiei care la scurt timp au furnizat butaşii acestei frumoase plantaţii de mure. Pentru a furniza fructe de calitate si sănătoase preferăm să ferim plantaţia de substanţe toxice sau îngraşăminte chimice. Fiind la inceput de drum si având foarte puţine surse de inspiraţie (carţi, articole, manuale..) ne-am lovit de o mulţime de neconoscute dar cu rabdare şi perseverenţă am trecut peste toate obstacolele reuşind sa punem pe picioare aceasta mică afacere de familie”, spune Emanuel Gavrilaş.





Fructele sunt comercializate în stare proaspătă (la caserolă de diferite gramaje şi vrac) sau congelate direct către consumatori. ”Principiile după care ne ghidăm sunt oferirea de fructe sută la sută naturale de o calitate ireproşabilă, deschidere faţă de consumator şi fructe de calitate la un preţ competitiv”, afirmă producătorul agricol din Aiud.





Baza culturii de mure a fost pusă în 2016, iar în prezent a ajuns la mai mult de 4.000 de metri pătraţi cultivaţi cu acest fruct. „Pentru mine, plantaţia reprezintă un al doilea job. Am început iniţial cu o suprafaţa de test, aveam circa 40-50 de plante, însă după un timp mi-am dat seamă că ar putea deveni şi o afacere de familie de viitor. Am ales murele pentru că mi-am dorit să am un fruct mai special, asta pe lângă multitudinea de beneficii pentru sănătate pe care le au”, susţine Emanuel Gavrilaş. Fructele sunt culese cu atenţie direct in caserole săptămânal, în perioada sezonului de recoltare, şi în decurs de câteva ore sunt livrate consumatorului astfel asigurăm clientului un fruct de calitate si proaspăt. Pe lângă vânzarea angro, fermierul participă şi la târguri de produse agricole. În 2017, acesta a trecut de la producţia de mure şi la cea de vin, respectiv lichior din acest fruct.