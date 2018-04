Cum au reuşit oficialii să piardă proiectul monumentului Marii Uniri, care trebuie ridicat la Alba Iulia în 2018. S-a înfiinţat o comisie pentru găsirea documentului

Singurul document care există este procesul verbal prin care sculptorul Mihai Buculei a fost desemnat câştigător al concursului organizat în urmă cu 25 de ani. Ulterior nu a mai fost încheiat un contract între părţi, astfel încât, în prezent, Ministerul Culturii este în imposibilitatea de a plăti, legal, banii pentru realizarea monumentului, deşi sursa de finanţare există.

Reprezentanţii Ministerului susţin că în 1993 existat doar o înţelegere între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi autorităţile locale din Alba Iulia. În baza acestei înţelegeri, Inspectoratul pentru Cultură Alba a organizat un concurs de idei cu tema Monumentul Unirii pentru aniversarea a 75 de ani de la Unire. În total au fost prezentate în concurs 29 de machete aparţinând a 27 artişti plastici. În urma deciziei celor 16 juraţi, macheta câştigătoare a fost cea cu numărul 18 a artistului Mihai Buculei. S-a realizat un proces verbal, dar nu s-a mers mai departe în sensul încheierii unui contract, iar ideea construirii monumentului a fost abandonată din motive financiare.

Proiectul a revenit în atenţia publică în aprilie 2009, când varianta sculptorului Mihai Buculei a primit aviz favorabil în şedinţa Comisiei Naţionale de For Public, dar până în 2012 nu s-a întâmplat nimic concret. În urmă cu şase ani a fost iniţiat un proiect de lege, care a ajuns la promulgare abia în decembrie 2017, prin care s-a alocat în total suma de 18,8 milioane de lei, respectiv 10,3 milioane de lei pentru realizarea monumentului şi 8,5 milioane pentru modernizarea zonei Parcului Unirii din Alba Iulia, unde ar urma să fie amplasat.

O comisie pentru analiza documentaţiei

Finalizarea proiectului s-a blocat în momentul în care, reprezentanţii ministerului au căutat proiectul sculptorului pentru a putea încheia contractual. Pentru că nu există dovada certă că proiectul desemnat câştigător în 1993 este acelaşi proiect cu cel avizat în 2009 pentru a fi amplasat la Alba Iulia, în cadrul Ministerului Culturii a fost înfiinţată o comisie pentru analiza documentaţiei. „Deşi de-a lungul timpului au fost eliberate avize de amplasare din partea mai multor instituţii ale statului (comisii de specialitate la nivel local şi central), în acest moment nu avem dovada certă că proiectul desemnat câştigător în 1993 este acelaşi proiect cu cel avizat, neexistând niciun contract semnat între părţi. A existat doar o înţelegere comună în 1993, între Ministerul Culturii, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale şi autorităţile locale din Alba Iulia. În această bază, Inspectoratul pentru Cultură Alba a organizat un concurs şi câştigător a fost Mihai Buculei. Am discutat şi acum, există o comisie pentru analiza documentaţiei pentru realizarea monumentului şi pentru negocierea clauzelor contractuale. Vom mai avea o discuţie cu Buculei şi sper să grăbim ritmul”, a spus ministrul Culturii, George Ivaşcu.

Sculptorul s-a ţinut departe de această dispută şi nu a dorit să iasă public cu declaraţii. Reprezentanţii Primăriei Alba Iulia susţin că acesta le-a transmis că este pregătit să se apuce de treabă şi aşteaptă finalizarea formalităţilor cu Ministerul Culturii. Monumentul ar urma să fie realizat din piatră şi va avea o înălţime de 22 de metri, echivalentul unui bloc de 7 etaje şi va ”înghiţi” circa 1.200 de tone de piatră. Va fi reprezentat de patru cruci unite în partea superioară, care vor reprezenta simbolic cele patru provincii româneşti care care s-au regăsit într-o singură ţară la 1 Decembrie 1918. Realizarea acestuia va impune, însă, un efort destul de mare având în vedere că piatra din care va fi realizat va fi adusă din Bulgaria. Este vorba despre un tip de calcar cu o rezistenţă mult mai mare decât ceea ce se găseşte în România.

Hologramă în loc de monument

Autorităţile din Alba Iulia aşteaptă de trei luni încheierea formalităţilor şi demararea proiectului. Primarul Mircea Hava afirmă că, dacă problemele de la minister nu se rezolvă în cel mai scurt timp, există posibilitatea ca de 1 Decembrie, Monumentul Unirii să lipsească din zona reamenajată special pentru Centenar. ”Dacă nu va fi gata, pe locul respectiv vom proiecta o hologramă cu monumentul, aşa cum ar fi trebuit să arate şi o să le mulţumim celor care nu au făcut posibilă construcţia lui. Dacă s-ar urni lucrurile măcar la începutul lunii aprilie, monumentul ar putea să fie construit, iar administraţia locală din Alba Iulia este dispusă să ofere tot ajutorul de care este nevoie. Fără intervenţia Guvernului, începând de la primul ministru, ministrul de Finanţe, construcţia este compromisă”, a spus Mircea Hava.

Proiectul administraţiei locale prevede reconfigurarea totală a Parcului Unirii şi construirea unui Pod al Marii Uniri, care să facă legătura între monument şi Catedrala Încoronării, unde au fost încoronaţi în 1922 regii Ferdinand şi Maria. Podul va avea o lungime de 150 metri şi o lăţime de 6 metri şi va fi construit din metal, iar partea de călcare va fi din lemn tehnic, iar pe margini va avea două culoare de sticlă. ”Noi suntem cu proiectul gata. Am primit acei bani prin documentele care s-au făcut, între Guvern şi administraţia publică locală. Am avea timp să realizăm tot ce trebuie acolo, chiar dacă am începe în luna mai. Am avea timp să amenajăm un parc deosebit, care pentru următoarea sută de ani, cu îmbunătăţirile pe care le vor aduce cei care vor trăi după noi, poate să rămână în continuare, până la viitorul Centenar”, a completat Mircea Hava. Primăria urmează să demareze licitaţia pentru contractarea lucrărilor privind modernizarea Parcului Unirii.