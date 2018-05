Alba Fest 2018: cei mai tari artişti din România vin la Alba Iulia. Primăria pune la ”bătaie” 700.000 de lei

La început de vară, Alba Iulia este destinaţia perfectă pentru câteva zile de distracţie garantată. Cel mai aşteptat eveniment al anului la Alba Iulia face istorie într-o nouă ediţie. Artiştii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile şi în toate topurile, cei mai văzuţi şi apreciaţi la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest – The very Best of The Best. Bugetul fstivalului se ridică la 700.000 de lei, respectiv circa 150.000 de euro.

Alba Fest, singurul eveniment în care oraşul are mai puţini locuitori decât spectatori: 50 000 de oameni, în trei zile de show total. Cei care vor alege să petreacă în perioada 8-10 iunie în ”Cealaltă Capitală” vor avea parte de zile memorabile cu super concertele pregătite la ceas de seară. Artiştii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile şi în toate topurile, cei mai văzuţi şi apreciaţi la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest, în 8-10 iunie 2018 – The very Best of The Best. INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziţii, B.U.G. Mafia şi Antonia sunt cap de afiş la cel mai aşteptat eveniment al acestei veri. Cei mai buni dintre cei buni, un spectacol 100% românesc îi aşteaptă pe albaiulieni chiar la ei în oraş.

Vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziţii, B.U.G. Mafia, Atonia, Alina Eremia, 3SE, Vanotek, Sore, Alex Velea, Jo, Whats’Up, Fly Project, Nicoleta Nucă, Guess Who, Freestay, Irina Rimes, Feli, Mira şi Lidia Buble.