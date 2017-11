O companie feroviară din Japonia a cerut „scuze sincere“ după ce un tren a plecat mai devreme cu 20 de secunde

Conducerea liniei Tsukuba Express, care face legătura între Tokyo şi oraşul Tsukuba, a cerut „scuze sincere pentru inconvenienţele“ cauzate pasagerilor, potrivit BBC.

Într-o declaraţie de presă, compania a precizat că trenul a fost programat să plece la ora locală 9:44:40, însă acesta s-a pus în mişcare la ora 9:44:20. Mai mult, oficialii au explicat şi motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru: personalul nu a verificat programul.

„Echipajul nu a verificat suficient de atent timpul de plecare“, se arată în comunicat, în care este subliniat şi faptul că niciunul dintre călători nu a depus plângere.

Linia Tsukuba Express transportă pasageri din localitatea Akihabara, situată în estul Tokyo, către Tsukuba în circa 45 de minute. Între cele două destinaţii este o distanţă de 58 de kilometri. Rareori se întâmplă ca trenurile din Japonia, ţară care are una dintre cele mai fiabile reţele feroviare din lume, să plece la o altă oră decât cea programată.

Evident, internauţii au reacţionat, lăudând gestul companiei. Aşteptăm glumele din România.

Tokyo train company’s apology for 20-second-early departure is one of the best things about Japan https://t.co/chfzE5uZMU

I once had an Israeli bus driver laugh at me after he closed the door on my hips and drove off with my legs hanging out of the bus. I am so envious of Japan right now. https://t.co/5VKzcqx8eb