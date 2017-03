Există cel puţin trei motive pentru care merită să vizitezi Liverpool. Sfaturi pentru un city-break în oraşul Beatles

E un oraş vibrant din toate încheieturile şi copleşitor prin poveştile pe care le poţi descoperi chiar şi într-un city-break, din care n-au cum să lipsească cele trei borne din istoria acestui oraş: The Beatles, vasul Titanic şi FC Liverpool.

Orice traseu turistic din oraş începe din zona Albert Dock. Sunt 13 kilometri de docuri, intrate în patrimoniul mondial UNESCO, întinse pe malul râului Mersey, unde se regăsesc multe muzee şi galerii. Nu sunt un mare fan al muzeelor, dar la cele din Liverpool chiar merită să intraţi, mai ales că la multe dintre ele accesul e gratis. Muzeul Maritim Merseyside, Muzeul Sclaviei, Muzeul Liverpool, Muzeul dedicat formaţiei The Beatles se pot parcurge pe timpul unei singure zile şi te ajută să înţelegi mult din istoria oraşului care la începutul secolului trecut era principalul port de îmbarcare către America, Asia şi Australia.



Muzeul „The Beatles“, dedicat probabil celei mai cunoscute formaţii din istoria muzicii, e cu adevărat un must-see şi te introduce în lumea creată de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison. Fotografii şi filmuleţe din anii 1960 în care cei patru puşti au revoluţionat lumea muzicală, suvenire, casete, discuri şi CD-uri, toate sunt disponibile pentru turişti. The Beatles s-a născut în Liverpool din pasiunea pentru muzică a doi tineri entuziaşti, John Lennon şi Paul McCartney, fondatorii trupei. În 1960, când a început ascensiunea lor, cei doi aveau 20, respectiv 18 ani şi puţini ar fi crezut că nişte puşti abia ieşiţi de pe băncile şcolii vor ajunge să dea ora exactă în muzică până peste Ocean.

Spiritul Beatles-ilor este prezent peste tot în oraş, iar în 2015, chiar în Albert Dock a fost dezvelită o statuie de bronz, oferită de proprietarii Cavern Club, localul unde cei patru muzicieni au cântat de 292 de ori la începutul anilor 1960. Din cauza afluenţei de turişti, mai ales asiatici, e posibil să fie nevoie să staţi minute bune la coadă pentru a face o fotografie alături de cei patru. Graţie formaţiei The Beatles, oraşul Liverpool este socotit capitala muzicii pop din întreaga lume, iar atmosfera creată de cei patru Beatles-i se poate regăsi şi în teatrele din oraş, unde se pun în scenă numeroase musicaluri. Pentru că trebuie precizat, Liverpool are foarte multe teatre, cel mai mare dintre ele fiind The Empire.

Pe Anfileld e greu de intrat la meci



Al doilea simbol al oraşului este echipa de fotbal FC Liverpool. Depăşeşte ca faimă istoria vasului Titanic, care are şi el povestea lui în cheiurile Mersey-ului. Mersey este râul care trece prin oraş, al cărui nume derivă din Merseyside, zona metropolitană în care se află şi oraşul. Fotbalul este o adevărată religie în Merseyside, care are două echipe de fotbal, FC Liverpool şi Everton. Paradoxal, deşi FC Liverpool este mult mai cunoscută, la început a existat doar Everton. În 1892 John Houlding, politician şi proprietar de pământuri în zonă, a decis să se rupă din Everton şi să fondeze un alt club, dând naştere unei rivalităţi locale aprige, dar elegante. Practic, cele două stadioane sunt la numai un kilometru unul de altul, de o parte şi de alta a Parcului Stanley. Istoria a vrut ca FC Liverpool să aibă un succes mult mai mare decât Everton. Dovadă sunt cele 60 de trofee din vitrina clubului (dintre care 5 sunt de Liga Campionilor şi 18 titluri ale Angliei), faţă de numai 24, câte are Everton (de 9 ori campioană a Angliei şi câştigătoare a Cupei Cupelor).

Ambele stadioane se pot vizita şi au şi magazine oficiale, atât la arene, cât şi în centrul oraşului, în incinta unui shopping center. A intra, însă, la meci, în special la FC Liverpool, este destul de dificil, deoarece stadionul Anfield nu este foarte mare (54.000 de locuri), iar biletele se dau în primul rând abonaţilor, care sunt în număr foarte mare. Ca peste tot în lume, există şi varianta achiziţionării tichetelor de la bişniţari, la preţuri care ajung şi la 150 de lire sterline. Nu sunt foarte mulţi, dar există. Pentru a ajunge din centrul oraşului la stadionul Anfield, autobuzul 26 e o alegere foarte bună. O călătorie costă 2 lire, se plăteşte la şofer, şi drumul nu durează mai mult de 40 de minute.



RMS Titanic a fost înregistrat aici

Al treilea reper important al oraşului, pachebotul RMS Titanic, se regăseşte în Maritime Merseyside Museum. O vizită acolo e cutremurătoare, deoarece a fost recreată în cele mai mici amănunte atmos-

fera de pe vasul scufundat în Atlantic pe 15 aprilie 1912. Se pot vedea de la listele de pasageri şi declaraţii ale supravieţuitorilor până la obiecte care au fost recuperate după naufragiu. Totul pe un fond sonor care îţi dă fiori pe şira spinării. Titanicul a aparţinut companiei White Star Line, cu sediul în Liverpool, unde s-a organizat şi călătoria inaugurală, care a avut ca punct de plecate Southampton cu destinaţia New York. Mulţi dintre membrii echipajului erau din Liverpool şi de aceea Titanicul este atât de important în istoria oraşului.

Paradis pentru cumpărături

Dincolo de The Beatles, FC Liverpool şi Titanic, oraşul care are o populaţie de aproximativ 500 de mii de locuitori, este şi un paradis al celor îndrăgostiţi de cumpărături. Pe zona pietonală care face legătura dintre centrul oraşului şi Albert Dock sunt foarte multe magazine, ale unor branduri cunoscute (Zara, Pull and Bear, Bershka, Debenhams, Costa, Forever 21, H&M, Topshop, Primark, etc.), dar şi un mall mare, în aer liber, numit Liverpool One. Aceeaşi zonă este ticsită de restaurante şi terase, cu bucătărie internaţională capabilă să mulţumească orice gusturi.

Cea mai mare catedrală din Anglia

Oraşul Liverpool are două catedrale impresionante. Catedrala Anglicană, cea mai mare din Anglia după lungimea exterioară, 198 de metri, este impunătoare. Se află aproape de centrul oraşului, pe muntele St. James, care e de fapt o colină. La câteva sute de metri de ea e şi Catedrala Metropolitană Catolică, o construcţie destul de ciudată, care aduce parcă prea puţin cu o biserică.

Zbor direct cu preţuri mici

Orice mini-ghid de călătorie începe cu modalitatea prin care ajungi la destinaţie. Cea mai simplă călătorie la Liverpool debutează într-un avion Blue Air. E singura companie care oferă zboruri directe din România. Ba, mai mult, sunt aproape zilnice, mai puţin joia, iar un alt avantaj este dat de faptul că cele mai multe sunt programate dimineaţa, astfel că în jurul prânzului eşti deja pe aeroportul „John Lennon“. Biletele nu costă nicidecum o avere şi, cu puţin noroc şi o programare înţeleaptă, poţi ajunge acolo chiar şi cu 50-60 de euro, cât te-ar costa benzina dacă faci un drum de la Bucureşti la Bacău. Apropo de Bacău, se zboară şi de acolo, dar şi de la Cluj către oraşul Beatles-ilor.

După trei ore şi jumătate de zbor şi nişte formalităţi de frontieră simple, de la aeroport spre centrul oraşului poţi merge cu o linie expres (500) sau cu un autobuz obişnuit, tipic englezesc, adică supraetajat (86 sau 86 A). Dacă te grăbeşti, e mai facilă prima variantă, dar dacă ai chef să caşti ochii pe geam cale de aproape 20 de kilometri, poţi alege a doua variantă. E şi ceva mai ieftină, 2 lire sterline în loc de 5, cât e cu expresul, şi în maximum 50 de minute eşti la destinaţie.

Ca loc de cazare, recomand un hotel din centrul oraşului. Nu de pe una dintre arterele principale, unde preţurile sunt piperate, ci de pe străduţele care pleacă din acestea. Asta pentru că scorurile sunt oricum mari, în jur de 100 de euro pe noapte pentru un hotel de 3-4 stele. Recomand centrul oraşului, întrucât de acolo poţi bate la pas atât zona comercială, plină de magazine, cât şi principalele obiective turistice. Distanţele nu sunt mari, nici pe departe ca la Londra, şi merită din plin să te plimbi agale pe străzile adesea aglomerate. Chiar cu riscul de a da de câte un cerşetor made in România, teoretic şchiop, practic, capabil să şi alerge. Sunt prezenţe obişnuite în toată Anglia şi ne fac o reclamă dureroasă, mai ales că tabloidele englezeşti nu-i iartă niciodată.