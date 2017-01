Tradiţii şi superstiţii în Anul Cocoşului de Foc: ce să faci pentru a avea noroc în noul an chinezesc

Anul 2017 în zodiacal chinezesc începe la data de 28 ianuarie, sub semnul cocoşului de foc. În timp ce mulţi dintre noi ne stabilim rezoluţii pe 31 decembrie, noul an chinezesc vine cu propriile sale tradiţii pentru asigurarea unui an prosper şi tot felul de superstiţii pe care chinezii le aplică în încercarea de a se feri de ghinion.

Medicamente

Chinezii cred că dacă iei medicamente în prima zi a anului, înseamnă că vei fi bolnav pe tot parcursul acestuia.

Ai grijă ce mănânci la micul dejun

Terciul de ovăz este cu siguranţă unul din cele mai sănătose alimente pe care le putem consuma la micul dejun. Totuişi, evită acest preparat în primele zile ale anului, fiind asociat cu sărăcia.

Spălatul rufelor

Chinezii nu se spală hainele în primele două zile ale anului, fiind considerate ziua de naştere a Shuishen (Dumnezeul Apei).

Spălatul părului

Păr nu trebuie să fie spălate în primele două zile ale anului, acest fiind considerat un gest care spală averea, aducâbd ghinion în afaceri.

Plânset de copil

Păstrarea fericirii copiilor din casă are o importanţă mai mare decât de obicei, plânsetul acestora în primele zile ale anului aducând ghinion familiei.

Purtatul unor haine deteriorate

Nu purtaţi în primele zile ale anului chinezesc haine deteriorate. Mergeţi la cumpărături şi asiguraţi-vă că aveţi haine noi pentru a avea noroc tot anul.