Test de cultură generală: Tradiţii

1 Ce semnificaţie are mărţişorul?

a. O cerere în căsătorie.

b. Anunţă echinocţiul de primăvară.

c. Simbolizează venirea primăverii.

2 În ce colecţie de basme este inclusă „Povestea lui Sinbad Marinarul“?

a. „Poveşti nemuritoare“.

b. „1001 de nopţi“.

c. „Poveşti pentru copii şi familie“.

3 Cine este autorul operei „Cneazul Igor“?

a. Alexandr Porfirievici Borodin.

b. Serghei Serghievici Prokofiev.

c. Serghei Vasilievici Rahmaninov.

4 Cine a inventat telescopul cu reflexie?

a. Galileo Galilei.

b. Nicolaus Copernic.

c. Isaac Newton.

5 Care este cea mai mare arteră sangvină a corpului uman?

a. Aorta.

b. Artera pulmonară.

c. Artera brahiocefalică.

6 Când începe sărbătoarea tradiţională a Babelor?

a. Pe 1 martie.

b. Pe 1 aprilie.

c. Pe 25 martie.

7 Cum se numeşte pierderea totală sau parţială a memoriei?

a. Ftizie.

b. Anemie.

c. Amnezie.

8 Cine a jucat rolul principal masculin în filmul „Pe aripile vântului“?

a. Errol Flynn.

b. Gary Cooper.

c. Clark Gable.

9 Care dintre muschetarii lui Dumas a fost căsătorit cu Milady?

a. Athos.

b. Porthos.

c. Aramis.

10 În ce turn al Sighişoarei se află amenajat Muzeul de Istorie al oraşului?

a. Turnul croitorilor.

b. Turnul cu ceas.

c. Turnul fierarilor.

11 Pe ce continent se află Deşertul Kalahari?

a. Asia.

b. Australia.

c. Africa.

12 Ce preşedinte i-a urmat lui Richard Nixon la Casa Albă după scandalul Watergate?

a. Lyndon Johnson.

b. Jimmy Carter.

c. Gerald Ford.

13 În ce oraş a fost inventat hamburgerul?

a. Hamburg.

b. New York.

c. San Francisco.

14 Ce tip de instrument este ţambalul?

a. Instrument cu coarde.

b. Instrument de percuţie.

c. Instrument cu arcuş.

15 Cum se numeşte zeiţa răzbunării în mitologia greacă?

a. Artemis.

b. Atena.

c. Nemesis.

16 În ce ţară trăieşte în exil Dalai Lama?

a. SUA.

b. Anglia.

c. India.

17 Ce fizician italian a inventat pila voltaică?

a. Enrico Fermi.

b. Vito Volterra.

c. Alessandro Volta.

18 Care este cea mai scurtă lună calendaristică?

a. Septembrie.

b. Februarie.

c. Aprilie.

19 Cum este denumit în şah atacul la regină?

a. Gardă.

b. Placaj.

c. Mat.

20 În ce ţară a fost premier Benazir Bhutto?

a. India.

b. Pakistan.

c. Afganistan.

21 Ce culoare are soiul de vin Pinot Gris?

a. Roze.

b. Roşu.

c. Alb.

22 Când are loc slujba de utrenie?

a. Dimineaţa.

b. La miezul zilei.

c. Seara.

23 În ce ţară se află oraşul Cape Town?

a. Africa de Sud.

b. Noua Zeelandă.

c. Filipine.

24 Ce râu străbate Roma?

a. Arno.

b. Adige.

c. Tibru.

25 Din ce metale este formată alama?

a. Cupru şi zinc.

b. Argint şi cupru.

c. Oţel şi zinc.

26 Ce fost portar al naţionalei de fotbal a României este supranumit „Arnold“?

a. Florin Prunea.

b. Silviu Lung.

c. Bogdan Stelea.

27 Cine a scris „Umbra lui Mircea la Cozia“?

a. Vasile Alecsandri.

b. Grigore Alexandrescu.

c. George Coşbuc.

RĂSPUNSURI CORECTE

1. c. Simbolizează venirea primăverii.

2. b. „1001 de nopţi“.

3. a. Alexandr Porfirievici Borodin.

4. c. Isaac Newton.

5. a. Aorta.

6. a. 1 martie.

7. c. Amnezie.

8. c. Clark Gable.

9. a. Athos.

10. b. Turnul cu ceas.

11. c. Africa.

12. c. Gerald Ford.

13. a. Hamburg.

14. b. Instrument de percuţie.

15. c. Nemesis.

16. c. India.

17. c. Alessandro Volta.

18. b. Februarie.

19. a. Gardă.

20. b. Pakistan.

21. c. Alb.

22. a. Dimineaţa.

23. a. Africa de Sud.

24. c. Tibru.

25. a. Cupru şi zinc.

26. c. Bogdan Stelea.

27. b. Grigore Alexandrescu.