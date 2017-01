„Telefonul Domnului“, lansat în Rusia: n-are acces la internet, e din aur, gravat cu o cruce ortodoxă şi se vinde cu o sumă fabuloasă VIDEO

De ce să plăteşti 25.000 de dolari pentru un telefon care nu se ridică la nivelul smartphone-urilor din ziua de azi? O poţi face foarte simplu dacă dispozitivul este acoperit cu foiţă de aur, are butoane din aur de 18 karate şi, cel mai important, are gravată o cruce ortodoxă. Compania Gresso, din Moscova, a realizat 988 de astfel de modele (n.r. - anul simbolizează data la care creştinismul a fost adoptat în Rusia), preţurile variind între 6.300 de dolari şi 25.000 de dolari, în funcţie de cât de valoros e telefonul. De asemenea, compania oferă şi o variantă a telefonului care are butoane încrustate cu diamante. Când vine vorba de funcţionalitate trebuie să vă luaţi gândul de la social media. Telefonul ortodox te va readuce în perioada în care trebuia să apeşi din greu butoanele pentru a scrie un sms sau să suni pe cineva.

„Am dorit să minimizăm dependenţa de internet a utilizatorilor şi să concentrăm atenţia acestora asupra telefonului şi a lumii reale, nu asupra lumii virtuale“, a declarat Anatoly Sautin, reprezentantul firmei, pentru Rt.com, încercând să justifice lipsa de facilităţi moderne ale dispozitivului.

Telefonul are o memorie de 32GB, o cameră de trei megapixeli (în comparaţie, iPhone 7 are o cameră de 12 megapixeli) şi suportă două cartele SIM. Producătorul oferă o garanţie de un an de zile, ceea ce pare decent având în vedere preţul ridicat.

„Vrem să oferim primul telefon din serie Pariarhului Kiril. Săptămâna viitoare am plănuit să binecuvântăm mai multe telefoane la Moscova“, a mai zis Anatoly Sautin.

Vladimir Legoida, purtătorul de cuvând al Bisericii Ortodoxe din Rusia, a avertizat că un gadget scump nu va face ca un credincios să devină mai bun. „Gravarea crucii pe telefoane din aur nu va face ca utilizatorul să ajungă mai aproape de Dumnezeu“, a zis el pentru Life.ru.