Liniile din palmă îţi spun dacă eşti o persoană intuitivă

Liniile din palmă

Liniile mâinii sunt ca un alfabet care ne lasă să citim în propria inimă şi în inimile altora. Mai mult sau mai puţin adânci, mai scurte sau mai lungi, mari sau mici, liniile spun o poveste despre destinul fiecăruia dintre noi. Dacă te vei uita cu atenţie, vei observa că cele din palma stângă sunt mai bine conturate, faţă de cele din palma dreaptă.

Interpretarea lor

In studiul chiromanţiei, aşa cum i se mai spune ghicitului în palmă, fiecare linie are însemnătatea ei, dupa forma pe care o are şi dupa poziţia ei faţă de celelalte linii, în special faţă de liniile principale. Astfel că, linia vieţii îţi arată durata de viaţă şi starea de sănătate. Linia capului apare dacă ai o gândire raţională, însă dacă este îndepărtată arată că ai încredere în propria persoană.

