La 98 de ani, instructorul de yoga cu cea mai mare experienţă din lume împărtăşeşte tainele bucuriei de a trăi: „Nimic nu este imposibil“ FOTO VIDEO

Tao Porchon-Lynch are 98 de ani şi predă yoga de mai bine de 75 de ani. A început să practice această tradiţie spirituală la vârsta de opt ani, în timp ce trăia în India, scrie dailymail.co.uk.

Acum, Lynch, cel mai vechi instructor de yoga din lume, şi-a împărtăşit sfaturile şi mantrele pentru o viaţă reuşită. Femeia a apărut într-un film alături de Dr. Terri Kennedy, un antrenor al minţii, şi împreună au exersat şi au călătorit aproape în toată lumea pentru a inspira oamenii prin yoga.

„Orice este posibil, nimic nu este imposibil“, este de părere Porchon-Lynch, care recomandă tuturor să-şi spună această afirmaţie în fiecare dimineaţă pentru a-şi asigura succesul fiecărei zile.

Pe când avea numai 8 ani, arătându-şi interesul pentru yoga, i s-a spus că această practică nu este pentru fetiţe. Totuşi, după ce maestrul yoghin a văzut că din ce în ce mai mulţi băieţi tineri practică tradiţia spirituală, i-a permis şi acesteia să se alăture clasei.

„Ne-am întâlnit la un atelier de masterclass, iar ea ne-a prezentat cum arată aproape un secol de viaţă trait conştient. Am călătorit cu Tao aproape în toată lumea, inspirând oamenii prin yoga, şi de foarte multe ori ni s-a spus că suntem mult mai puternici împreună“, a spus dr Kennedy.

„Bucuria de a trăi este chiar în interiorul tău. Trăieşte-o şi crede în ea!“ - Tao Porchon-Lynch

Yoga nu este singurul talent pe care Porchon-Lynch îl are. La 98 de ani practică dansul cu mare plăcere. De asemenea, în tinereţe, a fost model, apărând în filme precum „Show Boat“ (1951) şi „The Last Time I saw Paris“ (1954).

Porchon-Lynch, al cărei soţ de 20 de ani, Bill Lynch, a murit în 1982, spune că practicarea acestui sport nu numai că ţine trupul tânăr, dar îmbunătăţeşte mintea şi sufletul. Totuşi, recunoaşte că timpul şi-a luat o taxă inevitabilă asupra sănătăţii sale; în urmă cu doar câţiva ani a suferit o înlocuire totală de şold, iar în 2011 şi-a rupt încheietura mâinii.

Porchon-Lynch perseverează, se simte tot mai tânără şi mai puternică în fiecare zi, unul din secretele sale fiind o dietă vegetariană în porţii mici, un pahar de vin ocazional şi o bucată de ciocolată.