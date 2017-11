Cum a pierdut o vedetă Instagram 70.000 de fani peste noapte: „Spune multe despre lumea în care trăim“

Sophie Gray FOTO Way of Gray

Sophie Gray, instructoare de fitness şi vedetă pe Instagram , cu peste 400.000 de fani, i-a anunţat pe cei care îi urmăreau activitatea că nu va mai posta fotografii motivaţionale, pentru a încuraja iubirea de sine şi un stil de viaţă sănătos şi în care îşi arată corpul bine lucrat.

În schimb, a început să posteze fotografii în care mănâncă gogoşi şi povesteşte cum a început să se bucure de pizza şi de prăjituri cu ciocolată, scrie The Independent.

Acest lucru a costat-o, însă, 70.000 de followeri, care au ales să se dezaboneze nemulţumiţi de schimbarea de atitudine a tinerei.





„Având şase pătrăţele pe abdomen şi coapse ferme nu te face fericit, de fapt. Pizza şi prăjiturile sunt delicioase. Şi m-am săturat ca femeilor să li se spună că trebuie să fie altceva decât vor cu adevărat pentru a fi fericite“, explică tânăra care admite, de asemenea, că a făcut parte din industria fitness-ului ani de zile şi recomandă în continuare ca oamenii să aibă grijă de corpurile lor şi să facă exerciţii fizice, dar s-a săturat de concepul de „fitness inspiration“.





De asemenea, Gray a subliniat că fiind atât de crtiticată pentru faptul că a ales să fie sinceră pe Instagram, acest lucru „spune multe despre lumea în care trăim“. „E trist pentru că fotografiile retuşate şi trecute prin diferite filtre reprezintă o normă când vine vorba de social media. Este trist pentru că este unic să celebrezi propria persoană, exact aşa cum eşti tu. Este trist pentru că noi femeile am acceptat să mascăm ceea ce suntem cu adevărat, de teamă că nu le vom plăcea celor din jur. Eu am trecut peste acest lucru“, a postat Gray pe contul său de Instagram.

Acum, tânăra promovează un nou concept, „iubirea de sine mai presus de pătrăţele“, şi explică faptul că duce o viaţă echilibrată care include atât sportul, cât şi consumarea alimentelor pe care şi le doreşte, incluzând în dieta sa prăjituri şi mâncare considerată nesănătoasă, precum pizza.

„Astăzi am luat micul dejun, am mers la piaţă, am mâncat alune învelite în ciocolată, am luat prânzul şi am mâncat şi o gogoaşă“, a postat tânăra. „De asemenea, plănuiesc să fac exerciţii, să plimb câinele în parc şi să iau cina“, a adăugat Gray.

În plus, tânăra a explicat cum a reuşit să trăiască după standardele impuse de antrenorii de fitness şi de industrie, ceea ce a făcut-o să fie nesigură şi să-şi piardă încrederea în sine în mod constant. „Dacă tu crezi mereu că trebuie să faci câte ceva în mod constant ca să fii mulţumit cu tine, nu vei fi niciodată. Dar dacă realizezi faptul că e de ajuns să fii tu însuţi şi să faci ce-şi place, libertatea te aşteaptă.