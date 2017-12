Consumul de vin ne poate face mai inteligenţi: care este explicaţia oamenilor de ştiinţă

Astfel, potrivit unui cercetător în neuroştiinţă, americanul Gordon Sheperd, de la Universitatea Yale, consumul moderat de vin ne poate face mai inteligenţi şi asta datorită faptului că vinul activează mai multă materie cenuşie decât o face ascultarea muzicii sau rezolvarea unor ecuaţii matematice, scrie The Independent.

Sheperd a documentat conexiunea dintre creierul nostru şi abilitatea de a interpreta aromele vinului în cartea sa intitulată „Neuroenology: How the Brain Creates the Taste of Wine“.

Actul consumului de vin este un proces complex; implică multe elemente diferite, cum ar fi felul în care savuraţi vinul, modul în care limba „plimbă“ vinul în gură, cum „răspunde nasul“ la aroma vinului şi aşa mai departe.

Invitat la „National Public Radio“, Shepherd explică de ce cercetările sale privind degustarea vinului depăşesc simpla analiză a vinului şi se concentrează asupra consumatorilor înşişi.

„Atunci când alegem să bem vin, nu punem vin în gură şi atât, e un act mult mai complex de atât: îl «savurăm» timp de câteva secunde, apoi îl înghiţim“, a declarat cercetătorul.

De asemenea, potrivit acestuia, creierul joacă un rol foarte important în descifrarea gustului vinului şi a comparat acest lucru cu felul în care ochii noştri percep culorile.

„Analogia pe care o poţi folosi este culoarea. Obiectele pe care le vedem nu au o culoare a lor, ci lumina este cea care poate influenţa felul în care percepem culoarea“, explică el.

„Lumina activează sisteme în creier care creează culoare din aceste lungimi de undă diferite. În mod similar, moleculele din vin nu au gust sau aromă, dar atunci când stimulează creierul nostru, creierul creează aroma la fel cum creează culoarea“, a concluzionat cercetătorul.