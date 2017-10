Ce trebuie să mănânci pentru o piele strălucitoare

Fructele de pădure sunt sursă importantă de antioxidanţi şi sunt ideale pentru menţinerea pielii radiante şi tinere. Potrivit unui studiu, murele, afinele şi căpşunile conţin foarte multe flavonoide – compuşi care încetinesc procesul de îmbătrânire. În plus, vitamina C din fructe acţionează ca un antioxidant, îmbunătăţind funcţia inimii, ţinând sub control diabetul şi greutatea corporală.

Rodie

Datorită antioxidanţilor puternici pe care-i conţine, rodia combate inflamaţia cauzată de acnee, stimulează regenerarea celulară şi producţia de colagen, o proteină esenţială pentru menţinerea elasticităţii şi fermităţii tegumentului. La fel ca fructele de pădure, rodia este sursă bogată de vitamina C.

Rodia are mai mulţi antioxidanţi decât ceaiul verde!

Profită de beneficiile strugurilor