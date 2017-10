Câteva ponturi pentru a te muta în străinătate

Dar în realitate câţi dintre noi cunosc în detaliu drepturile pe care le avem în calitate de cetăţeni europeni?



Poate ştii deja că datorită pieţei unice şi libertăţii de circulaţie, poţi călători uşor dintr-o ţară UE în alta, având cu tine doar o carte de identitate sau un paşaport valabil. Dar in realitate ştii ce trebuie să faci sau nu atunci când te decizi să stai mai mult de câteva săptămâni în străinătate in vacanţă?

Să ne gândim o clipă că fiul tău, student la universitate, se hotărăşte să meargă in Spania anul următorul cu bursă Erasmus, sau partenerul tău primeşte o promovare care îl obligă să meargă să lucreze la biroul cu sediul în Berlin al companiei. Eşti sigur că ştii exact ce vor trebui să facă atunci când ajung in Spania sau Germania?

Mai întâi, ce documente trebuie să depună la autorităţile locale? Trebuie să-şi înregistreze rezidenţa? Dar dacă doreşti să mergi împreună cu partenerul tu? Te poţi muta pur si simplu în Germania sau trebuie să ai de asemenea un contract de muncă? Şi la ce servicii publice sau beneficii vei avea acces? Vei fi tratat la fel ca localnicii în ochii ţării gazdă?

Dreptul la tratament egal

Primul lucru pe care trebuie să îl ştii este că orice cetăţean UE care lucrează într-o alt ţară UE, precum şi familia sa, trebuie să fie tratat in acelaşi fel ca cetăţenii acelei ţări. Tratamentul egal este un drept garantat de către UE. Nu uita totuşi că acest lucru înseamnă că te vei supune sistemului naţional din noua ţară vei, care s-ar putea să nu prevadă aceleaşi drepturi pe care le aveai acasă.

Tratamentul egal se aplică şi la locul de muncă: în calitate de cetăţean UE, angajatorul tău trebuie să te trateze in acelaşi fel ca şi pe colegii tăi. Acest lucru este valabil şi pentru plată, condiţiile de muncă, drepturile de sănătate si securitate, accesul la formare, dreptul de a intra într-un sindicat, accesul la avantajele fiscale si sociale, etc. Şi chiar din prima zi în care începi să lucrezi într-o altă ţară UE, te vei bucura de aceleaşi beneficii sociale ca şi muncitorii locali, inclusiv ajutorul de şomaj şi asistenţă dacă îţi pierzi locul de muncă dar vrei să rămâi in ţară, lucru pe care de altfel ai dreptul să-l faci.

Poate te întrebi ce se întâmplă cu partenerul şi copiii tăi… Este valabil acelaşi lucru. Aceştia vor avea de asemenea dreptul la aceleaşi beneficii ca şi tine dacă locuiesc cu tine în noua ţară.

Drepturi si condiţii de rezidenţă

Dacă te muţi într-o altă ţară UE pentru a lucra, la sosire vei avea de completat câteva formalităţi. Natura acestor formalităţi va depinde de durata şederii tale. Dacă te muţi doar temporar pe o perioadă de până la trei luni, nu ţi se va cere să-ţi înregistrezi rezidenţa la autorităţile locale. Asigură-te doar că ai mereu cu tine o carte de identitate valabilă sau un paşaport deoarece in multe ţări UE poţi fi amendat sau chiar reţinut dacă nu prezinţi un document de identitate atunci când ţi se cere acest lucru de către poliţie. In unele ţări, va trebui de asemenea să îţi raportezi prezenţa imediat după sosirea în ţară, dar acest lucru nu se întâmplă peste tot in Europa.

Dacă ai depăşit limita de trei luni, va trebui să înregistrezi rezidenţa la autorităţile locale relevante. Şi dacă stai pe termen lung, după cinci ani de şedere continuă şi legală in calitate de muncitor într-o ţară UE, vei primi automat statut de rezident permanent. Cu toate acestea, nu uita că dacă lipseşti doi ani sau mai mult, îţi vei pierde drepturile de rezidenţă permanent în acea ţară.

In unele cazuri, poţi ca nici măcar să nu aştepţi cinci ani să aplici pentru o rezidenţă permanentă. Acesta este cazul, de exemplu, dacă te pensionezi şi ai lucrat în ţară in ultimul an sau dacă ai locuit acolo fără întrerupere in ultimii trei ani.

Ceea ce tocmai am explicat mai sus este de fapt doar unul dintre numeroase drepturi pe care le ai în calitate de cetăţean european. Ştiind că poate fi dificil să găseşti informaţiile relevante despre un drept anume într-o situaţie anume, UE a creat un site web adresat direct cetăţenilor pentru a te ajuta să răspunzi la toate întrebările pe care le-ai putea avea referitor la drepturile tale în calitate de cetăţean UE.

‘Europa ta’ este un portal UE ce oferă informaţii practice şi acces la servicii de asistenţă pentru persoanele care merg în altă ţară europeană. Acesta centralizează toate informaţiile utile într-un singur loc in cazul in care cauţi suport şi asistenţă într-o altă ţară UE, sau dacă doreşti să eviţi deranjul inutil şi birocraţia.

Site-ul web este disponibil in 23 de limbi UE. Introdu un cuvânt cheie în căsuţa de căutare si ar trebui să găseşti răspunsul la întrebarea ta în doar câteva click-uri. Poţi de asemenea să găseşti punctele de contact naţionale pe orice subiect dat, precum şi link-uri utile dacă doreşti să mergi chiar mai în profunzime.

Află mai multe despre drepturile tale in calitate de cetăţean pe Europa ta, site-ul web UE oficial cu răspunsurile la toate întrebările tale atunci când călătoreşti, te deplasezi, studiezi, lucrezi, te pensionezi, faci cumpărături sau faci afaceri în Uniunea Europeană