6 motive pentru care CV-ul tău este respins de companiile angajatoare: care sunt greşelile frecvente ale candidaţilor

Tuturor ni s-a întâmplat măcar o dată să fim respinşi atunci când am aplicat la un job, însă rar primim şi feedback în ceea ce priveşte motivul pentru care nu am fost admişi. Chiar şi atunci când primim un răspuns, acesta sună ca o scuză inventată ca să ne ducă de nas. Aşadar, ce-i face pe managerii de HR să ne respingă aplicaţia şi ce anume din CV-ul nostru îi face pe aceştia să-l arunce la gunoi fără să ne ofere şansa unui interviu?

Un manager de resurse umane anonim a împărtăşit pentru „The Independent“ ce nu ar trebui să scrie candidaţii în CV-urile şi cererile lor de angajare pentru a se asigura că acestea nu ajung la coşul de gunoi sau într-o grămadă de alte CV-uri uitate într-un sertar.

1. Evită titlurile pompoase





Este în regulă să spui că deţii un blog, de exemplu, însă nu te autointitula „redactor-şef“. Oamenii au fost învăţaţi să-şi „coafeze“ CV-ul atât de mult încât unele lucruri sfârşesc prin a suna ridicol.

2. Păstraţi CV-ul concis





Există un motiv pentru care ni se spune să avem un CV faţă-verso pe o foaie A4 – ne forţează să restrâgem aplicaţia astfel încât să nu sfârşeşti prin a spune angajatorului lucruri irelevante. Mai există şi un motiv logistic la mijloc: în cazul în care este printat, cea de-a doua pagină a CV-ului poate fi pierdută cu uşurinţă.

3. Respectă instrucţiunile date





Cea mai comună greşeală este să nu urmezi întocmai instrucţiunile unui anunţ de job. Dacă eşti întrebat despre trei modalităţi în care ai imbunătăţi poziţia ocupată, atunci enumeră-le! Dacă în anunţul pentru job există nişte cerinţe, înseamnă că nu sunt opţionale.

4. Nu a aplica pentru mai multe joburi în cadrul aceleiaşi organizaţii





Să aplici pentru toate joburile disponibile dintr-o companie este un semn îngrijorător şi uşor de observat. Cele mai multe sisteme de aplicaţii sunt rulate pe internet în prezent şi este simplu să cauţi un nume pentru a vedea dacă cineva a aplicat la mai multe joburi diferite. Acest lucru nu te face să pari pasionat, ci mai degrabă disperat.

5. Scrie fluent





Greşelile de scriere nu sunt o mare problemă, aşa cum cred oamenii. Cu toţii am redactat un CV sau o scrisoare de intenţie, am recitit de trei ori şi apoi am observat o greşeală chiar în momentul în care am dat trimitere. Cu toate aceastea, frazarea greoaie şi lipsită de profesionalism ia din strălucirea unei aplicaţii, „iar pentru mine este mult mai rău asta decât o eroare de ortografie“, a spus managerul de HR.

6. Faceţi scrisoarea de intenţie convingătoare





Scrisorile de intenţie sunt prea lungi şi prea de modă veche. Cei care se ocupă de resurse umane primesc sute de aplicaţii pentru fiecare post, iar cei care se fac remarcaţi sunt direcţi şi ies în evidenţă. Chiar din primele rânduri, încercaţi să veniţi cu ceva nou. Începeţi cu o mare problemă pe care aţi rezolvat-o, un trand profesional pe care l-aţi îmbrăţişat înaintea tuturor sau cu momentul în care v-aţi dat seama că vreţi să lucraţi în compania respectivă. Apoi, aveţi grijă să nu depăşiţi 600 de cuvinte. Trei paragrafe scurte sunt de ajuns, mai multe de atât nu vor ajunge să fie citite.