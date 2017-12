4 ingrediente necesare în rutina de îngrijire a pielii

Camu camu

Camu camu este un fruct cu multiple proprietăţi şi are cea mai mare concentraţie de vitamina C dintre toate fructele – de 60 de ori mai multe decât portocala, vitamine, minerale şi antioxidanţi ca acidul elagic, care are proprietăţi antioxidante şi care luptă împotriva daunelor produse de radicalii liberi. Adaugă fructul camu camu (pudră) în rutina de îngrijire a pielii.

Ulei de baobab

Baobabul, cunoscut şi sub denumirea de ”copacul vieţii” – trăieşte 500 de ani. Uleiul de baobab este o sursă nogată de substanţe nutritive esenţiale pentru piele: vitamine (A, E şi F), minerale, antioxidanţi şi acizi graşi Omega-3, Omega-6 şi Omega-9. Acest ulei este absorbit rapid de tegument, nu blochează porii şi nici nu lasă un aspect de ten gras.

