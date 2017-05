3 milionari în dolari împărtăşesc cele mai importante sfaturi pe care le-au primit de la mentorii lor

Trei antreprenori de mare succes şi membrii ai The Oracles au împărtăşit publicaţiei „Business Insider“ sfaturile primite de la mentorii lor, care i-au ajutat să atingă succesul, scrie BusinessInsider.

Gary Vaynerchuk , fondator şi CEO al VaynerMedia (peste 700 de angajaţi şi venituri anuale de peste 100 milioane dolari)

Nu am vrut niciodată un mentor. Chiar şi când am avut unul în tatăl meu, am respind ideea. Am fost atât de independent când am intrat în afaceri. Dar am două sfaturi pe care le-am învăţat de-a lungul anilor:

•Fii practic. Câţi bani ai pentru trăi şi pentru cât timp? Aveţi suficienţi bani pentru a vă acoperi chiria, cheltuielile (anticipate şi neaşteptate) şi cheltuielile aferente unui an? Ar trebui să vă asiguraţi întotdeauan acest buget, de care să nu vă atingeţi.

• Fiţi pregătit să vă sacrificaţi. În momentul în care decideţi să lansaţi o afacere nouă, fiţi pregătiţi să vă dedicaţi întru totul acesteia, pentru cel puţin un an sau doi. Fiecare minut din fiecare zi ar trebui să fie dedicat acestei cauze. Succesul în afacere cere sacrificarea timpului dedicat familiei, prietenilor, vacanţelor sau a oricăror alte hobby-uri sau activităţi. Această afacere trebuie să fie întreaga ta viaţă sau este condamnată eşecului. Cred că foarte mulţi oameni care intră în afaceri subestimează cât de greu este să-ţi transformi visele în realitate. Este nevoie de agitaţie constantă, o muncă grea şi o mulţime de sacrificii.

Chris Plough, autor, vorbitor, consilier şi partener fondator al firmei exponentialU

• Lumea din jurul nostru este maleabilă. Dacă vă puteţi imagina şi o puteţi descompune, o puteţi crea şi forma.

• Frumuseţea finală combină forma şi funcţia. Lucrurile ar trebui să fie artizanale pentru a realiza elegant ceva semnificativ.

• Eul nu realizează nimic singur. Adesea, trebuie să ne găsim locul în cadrul unei echipe pentru a atinge obiectivele dorite.

Roy McDonald , fondator şi CEO al OneLife

Cunoaşte rezultatul dorit

Cel mai bun sfat pe care mi-l dăduse vreodată un mentor era să înţeleg „adevăratul sens“ al conducerii. 90% din managementul eficientă este cunoaşterea rezultatului dorit - acest lucru permite o mai uşoară luare a deciziilor, indiferent de circumstanţe şi emoţii.

Ştiind rezultatul pe care vi-l doriţi veţi reduce gravitatea problemelor apărute. Veţi avea o mai mare obiectivitate atunci când evaluaţi modul în care o decizie vă va afecta pe dumneavoastră. şi pe ceilalţi.

Claritatea privind rezultatul mi-a afectat afacerea şi viaţa în mai multe moduri. Lucrez la niveluri aliniate la valorile mele personale; Acest lucru îmi oferă un sentiment inestimabil de trăire în libertate în timp ce mă străduiesc să obţin rezultate optime.