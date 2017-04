Metode inedite prin care părinţii reuşesc să-şi adoarmă copiii

Poate deveni frustrat pentru un părinte să încerce să-şi adormă copilul şi să nu reuşească prin nicio metodă să facă acest lucru. Fie că urmează să se trezească devreme, vrea să petreacă un moment singur sau pur şi simplu este ora de culcare a copiilor, există metode care îi pot ajuta pe cei mici să adoarmă mai uşor.



Câţiva părinţi au împărtăşit pentru Romper.com modul în care reuşesc să-şi adormă copiii:

Francesca

Am obsevat că doarme mult mai bine în timul săptămânii, când merge la grădiniţă, în comparaţie cu zilele de week-end. Aşa că am întrebat educatoarea ce poate duce la acest lucru, iar ea mi-a spus că două ore de joacă în aer liber îl vor face să adormă fără probleme.

Mia

Am trei copii. Ce am învăţat în această perioadă este că fiecare dintre ei este extrem de diferit. Ce funcţionează cu unul, nu se aplică şi în cazul celuilalt. Totuşi, am reuşit să îi adorm pe toţi foarte uşor după ce am descoperit audiobook-urile. Alegeam împreună o poveste şi până se termina, ei sigur adorm.

Shirley

Îi citesc aproximativ trei poveşti înainte de culcare, având grijă ca vocea mea să devină progresiv mai lentă şi mai liniştită, până când pe copilul meu îl ia căscatul. Atunci ştiu că funcţionează. Nu mai durează mult şi adoarme.

Lekeisha

Organizăm întotdeauna o petrecere cu dans înainte de culcare. Îl seacă de energie. La final punem o melodie lentă, ne luăm în braţe şi suntem numai buni de mers la culcare.

Sally

Copilul meu iubeşte carbohidraţii, aşa că, în zilelle în care sunt îngrijorată că nu va adormi, îi dau o porţie de paste. După o masă în stil italian mereu doarme foarte bine.

Teri

De multe ori, nu reuşesc să termin treaba în momentul în care copilul meu ar trebui să doarmă. Îi deschid câteva cântece de leagăn pe telefon şi adoarme imediat.

Jane

Noi mergem în fiecare seară să îl luăm pe tatăl lui de la gară. Înainte să plecăm îi dau pijamalele şi îl întind pe bancheta din spate într-o pătură. Întotdeauna adorme înainte să ajungem înapoi acasă.