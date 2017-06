The Guardian: Pantofii „Made in Italy“ Louis Vuitton sunt produşi la Cisnădie, în Sibiu. Cum sunt plătiţi muncitorii

Pantofii „Made in Italy“ Louis Vuitton sunt produşi la Cisnădie

Mare parte din modelele de pantofi şi cizme comercializate de celebrul brand Louis Vuitton, pe care le vinde cu preţuri între 500 şi 2.000 de euro şi le prezintă drept „Made in Italy“, sunt de fapt confecţionate în România. Mai exact în Cisnădie, un mic oraş din judeţul Sibiu, dezvăluie publicaţia britanică „The Guardian“.

Fabrica din România, un secret bine păstrat

Existenţa fabricilor este un secret bine păstrat, conducerea făcând mari eforturi pentru a se asigura că acestea nu apar la o simplă căutare pe Google. În exteriorul clădirii nu există nicio menţiune a mărcii - doar o mică siglă Louis Vuitton, pictată în gri. La intrare este scris numele „Somarest“, aceasta fiind o filială puţin cunoscută a companiei LVMH.

O echipă de jurnalişti francezi a ajuns la porţile fabricii în 2014, însă le-a fost refuzat accesul. Surse din interiorul fabricii au povestit că pantofii sunt confecţionaţi în întregime în România, iar apoi sunt trimişi în Italia, unde le sunt adăugate tălpile. Bernard Arnault, directorul executiv al LVMH şi cel mai bogat om din Franţa, a negat atunci informţiile, dar acum jurnaliştii britanici de la „The Guardian“ au reluat acest fir şi susţin că au primit confirmări din mai multe surse.

Cum sunt trataţi angajaţii

Publicaţia „The Guardian“ transmite că mii de pantofi Louis Vuitton ies pe uşile fabricii din Transilvania în fiecare săptămână, asamblaţi în cele mai mici detalii, în afară de tălpi. Fiind contactaţi pentru a oferi un punct de vedere oficial, purtătorii de cuvânt ai companiei nu au răspuns la nicio solicitarea a publicaţiei britanice. E-mailurile au fost transmise la sediul central din Paris. „Nu deschidem uşile atelierelor noastre din cauza politicii interne“, a fost răspunsul sec al reprezentanţilor companiei.

Totuşi, LVMH nu a fost în măsură să ascundă toate indiciile cu privire la funcţionarea unei fabrici în România. O simplă căutare pe internet i-a condus pe jurnalişti direct la uşa fabricii, iar în cele din urmă unul dintre purtătorii de cuvânt ai fabricii din România s-a lăsat înduplecat şi s-a întâlnit cu jurnaliştii britanici. Acesta a confirmat că fabrica funcţionează în România cu manageri francezi, iar materialele sunt importate din Franţa, precizând totodată că angajaţii au un program de muncă flexibil, sunt plătiţi pentru orele muncite în plus şi lucrează cu materiale care nu sunt toxice, iar până acum nu a existat niciun fel de plângere, fapt confirmat şi de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Sibiu.

„După ce treci de ofiţerii de securitate de la poarta fabricii Somarest din Cisnadie, un mic oraş de la poalele munţilor Carpaţi, sigla Louis Vuitton este omniprezentă. În partea de sus a scărilor este o vitrină de sticlă cu o pereche de cizme din piele de patrimoniu ştanţate cu logo-ul LV. Acestea se vând cu peste 2.000 de dolari. Pe peretele din spate sunt expuse diferite genţi ale producătorului, expuse pe rafturi din sticlă", notează jurnaliştii britanici.





LVMH a construit fabrica din România în 2002, pentru a profita la maximum de mâna de lucru din ţara noastră, una dintre cele mai ieftine din Eurpa. Până în 2004, a produs aproximativ 1.500 de perechi de pantofi pe săptămână, conform CV-ului on-line al directorului companiei de la momentul respectiv. În prezent, fabrica de la Cisnădie, judeţul Sibiu, are 734 de angajaţi, plătiţi cu 133 euro pe lună, susţine The Guardian, care îşi bazează relatarea pe datele unui ONG – Clean Clothes Campaign.

În prezent, salariul minim brut din România este de 1.450 lei (317 euro, calculat la ultimul curs publicat de BNR), ceea ce corespunde unui salariu minim net de 1.065 lei (232 euro), cu circa 100 euro peste nivelul indicat de publicaţia britanică.

LVMH vinde pantofii şi cizmele produse la fabrica de la Cisnădie cu preţuri cuprinse între 570 euro şi 2.060 euro pe piaţa mondială cu indicaţia „Made in Italy“, deşi sunt fabricaţi în mare parte în Transilvania.

Purtătorii de cuvânt ai fabricii nu au fost dispuşi să vorbească despre producţia actuală, dar CV-ul online al directorului de operaţiuni susţine că producţia a crescut cu 70% comparativ cu 2007, ceea ce ar sugera că în prezent produce peste 100.000 de perechi pe an. O a doua fabrică a fost construită în apropiere Avrig, în 2009, muncitorii de aici producând accesorii pentru genţi şi valize.

Produsele de la Somarest sunt prodese manual, cei mai mulţi dintre muncitori fiind instruiţi la faţa locului.