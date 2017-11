Ficatul de pui, de porc sau de vită, care este mai sănătos?

Ficatul de pui, puţine calorii

Ficatul de pui conţine vitaminele A şi D, B12, dar şi vitamina C care ajută la întărirea sistemului imunitar, crescând rezistenţa la diverse infecţii. Are un aport energetic scăzut, fiind recomandat în dieta celor care vor să slăbească. Cel de calitate trebuie să fie de culoare maro cu o nuanţă bordo. Ficatul de pui proaspăt are un miros plăcut, un pic dulce.

Ficatul de porc, indice glicemic scăzut

Ficatul de porc furnizează vitamine şi minerale, are un indice glicemic scăzut şi este perfect pentru persoanele care sunt la dietă. Fiecare bucată poate avea o greutate de până la două kilograme. Pentru că are un miros specific, mai greu de suportat, este recomandat să fie lăsat la macerat în lapte. Când îl alegi, ficatul trebuie să fie lucios şi umed, de culoare bordo. Dacă nuanţa e prea deschisă, înseamnă că produsul nu este proaspăt.