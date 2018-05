Noua generaţie Nissan Leaf a ajuns în România

Noul Nissan LEAF, vehiculul 100% electric, a fost prezentat astăzi în premieră presei din România, în cadrul unui eveniment desfăşurat în Bucureşti. Invitaţii speciali ai acestui eveniment au fost Ana Paola Reginatto, Head of Electric Vehicles Marketing, Nissan Europe, precum şi Julie şi Chris Ramsey, primul echipaj care a reuşit să parcurgă integral Mongol Rally, 16.000 km, într-un vehicul 100% electric, Nissan LEAF.

Cu o lungime totală de 4,49m, o lăţime de 1,79m, o înălţime de 1,54m şi un ampatament de 2,70m, noul Nissan LEAF este o compactă clasică cu un coeficient de aerodinamicitate (Cx) foarte bun de 0,28. Oricine este familiarizat cu design-ul Nissan va recunoaşte blocurile optice caracteristice mărcii, în formă de bumerang, grila frontală "V-motion", în timp ce elementele albastre, cum ar fi grila faţă şi bara spate, evidenţiază caracterul 100% electric al modelului.

Noul LEAF este disponibil în 10 culori exterioare: alb Arctic Solid, roşu Solid Red, maro Bronze Metallic, gri Gun Metallic, gri Spring Cloud, gri Blade Silver, roşu Magnetic Red, alb Pearl White, negru Metallic Black şi varianta bi-ton – caroserie alb Pearl White şi plafon negru Metallic Black.

Noul model Nissan LEAF are un interior complet redesenat, care se concentrează pe şofer şi combină o utilizare inteligentă a spaţiului cu funcţionalitatea optimă. Portabagajul de 435 de litri şi bancheta spate rabatabilă 60/40 oferă spaţii impresionante de depozitare şi utilitate maximă, ceea ce face ca noul Nissan LEAF să fie o maşină de familie perfectă. Capacitatea maximă a portbagajului, cu scaunele pliate este de 1.176 litri.





Noul sistem de propulsie electric al noului Nissan LEAF oferă puterea de 110 kW şi cuplul de 320Nm, îmbunătăţind acceleraţia la 7,9 secunde de la 0 la 100 km/h, poziţionându-se astfel în partea superioară de performanţă a segmentului C. Nissan LEAF are o autonomie de 378 km conform NEDC. În plus, noul Nissan LEAF este primul vehicul electric care a fost măsurat conform sistemului oficial WLTP, conform căruia clienţii pot să conducă până la 415 km în traficul din oras, după o singură încărcare. Acest test reflectă mult mai exact situaţiile reale de condus ceea ce înseamnă că şoferii se pot bucura de deplasări mai lungi, interconectate prin reţeaua europeană extinsă de încărcare rapidă CHAdeMO.

Încărcarea rapidă de la nivelul minim de alertă până la 80% la o staţie de încărcare răpidă de 50 kW durează între 40 şi 60 de minute, în timp ce cu un wallbox de 7kW încărcarea de la nivelul minim de alertă până la 100% durează 7,5 ore.

Specificaţii Tehnice Noul Nissan LEAF Exterior Lungime (mm) 4.490 Laţime (mm) 1.788 Înălţime (mm) 1.530 (16”) and 1.540 (17”) Ampatament (mm) 2.700 Ecartament faţă/spate (mm) 1.540/1.555 (16”) 1.530/1.545 (17”) Garda la sol 155 Coeficient aerodinamic (Cx) 0,28 Dimensiune pneuri 205/55R16 or 215/50R17 Capacitate portbagaj (fără placă portbagaj) 435 litri

Motor electric

Putere maximă 110kW(150CP)/3283~9795rpm Cuplu maxim 320 N・m/0~3283 rpm

Performanţe