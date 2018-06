GEFCO România - Rezultate financiare locale 2017

GEFCO România, subsidiara Grupului GEFCO, jucător global în logistica industrială şi lider european în logistica automobilelor, a anunţat astăzi rezultatele sale financiare pentru anul 2017. GEFCO România a raportat o cifră de afaceri de 68,1 milioane de euro pentru anul 2017, în creştere cu 14% faţă de 2016, consolidându-şi astfel poziţia pe piaţă printre cei mai importanţi furnizori de logistică din ţară.

„Pentru noi, anul 2017 a fost un an în care am continuat parcursul ascendent, un an în care am depus mult efort şi concentrare, pentru a oferi clienţilor noştri soluţii şi oferte comerciale noi, elaborate cu ajutorul înţelegerii aprofundate a industriei, pe care o deţinem, în scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor acestora. De asemenea, ne-am proiectat strategia de investiţii la nivel regional, astfel încât să ne putem deservi cât mai bine la scară regională clienţii internaţionali”, a declarat Jérôme Chevrolet, Area Manager pentru regiunea Balcanilor şi Director General al GEFCO România şi Bulgaria.

Pe parcursul anului 2017, activităţile din sectorul logisticii vehiculelor finite (FVL), competenţa de bază a GEFCO România, au generat 51% din cifra de afaceri a subsidiarei din România. Sectorul logisticii vehiculelor finite deserveşte producătorii, precum şi importatorii şi distribuitorii de autovehicule, oferind o gamă largă de soluţii, de la scheme simple de transport (soluţii de transport feroviar, rutier şi maritim), până la soluţii multimodale complexe şi optimizate. Compania a transportat în total 120.900 de vehicule pe calea ferată şi 99.860 de vehicule prin soluţii de transport rutier, pe parcursul anului 2017.

Transportul rutier a înregistrat o evoluţie foarte bună în 2017, generând in jur de 42% din veniturile companiei. Însă activităţile de transport feroviar, aerian şi maritim, alături de serviciile de depozitare şi serviciile vamale, au obţinut, de asemenea, rezultate bune şi au contribuit la creşterea cifrei de afaceri totală a subsidiarei din România.

Cu o acoperire naţională dată de cele 6 puncte logistice strategice (Bucureşti, Joiţa, Arad, Craiova, Mioveni şi Constanţa) şi cu ajutorul celor peste 1.300 de parteneri de încredere din sectorul transportului rutier, GEFCO România a continuat să-şi diversifice portofoliul de clienţi. În continuarea dezvoltării sale constante din ultimii ani, 2017 a adus pentru GEFCO România o creştere de 17% a numărului total de clienţi faţă de anul precedent, acesta ajungând în prezent la un total de 350 de clienţi. Clienţii principali ai companiei provin din sectoare de activitate diferite, cum ar fi industria auto, FMCG, industria farmaceutică, electronice şi electrocasnice, producători industriali, echipamente şi utilaje grele, retail, agricultură şi echipamente agricole, şi includ nume precum Ford România, Automobile Dacia, Arctic, Ductil SA. Pe lângă menţinerea unui standard ridicat de servicii destinate clienţilor din industria automobilelor şi producătorilor industriali, GEFCO România îşi concentrează, de asemenea, eforturile şi pe dezvoltarea portofoliului de clienţi din sectoarele FMCG şi farmaceutice. Mai mult decât atât, având constant în vedere scopul de a satisface cerinţele clienţilor în cel mai complet mod posibil, GEFCO România a făcut deja demersurile necesare pentru obţinerea certificării privind bunele practici de distribuţie (Good Distribution Practices - GDP), necesară industriei farmaceutice şi a cărei emitere se preconizează în următoarele luni. În plus, prin valorificarea know-how-ului vast de care se bucură şi beneficiind de expertiza experţilor săi de top, prioritatea-cheie în acest moment pentru GEFCO este dezvoltarea serviciilor sale de depozitare (împreună cu soluţiile de ambalaje reutilizabile - Reusable Packaging Solutions) în România.

Pe parcursul anului 2017, compania şi-a menţinut dedicarea în încercarea de a satisface în mod constant nevoile clienţilor şi de a dezvolta soluţii personalizate pentru aceştia. Anul trecut, Ford România a reiterat încrederea investită în GEFCO România, acordând operatorului de logistică noi fluxuri pentru transportul modelului EcoSport. Compania operează astfel transportul pe calea ferată a autoturismelor Ford către pieţele din Europa de Vest, cum ar fi Germania, Italia şi Benelux. Acest nou proiect a devenit realitate datorită unei soluţii inovatoare oferite de GEFCO România, care a comandat vagoane special concepute pentru a se potrivi cu noile necesităţi determinate de dimensiunile modelului EcoSport. Numărul de autoturisme încărcate pe platformă a fost şi el optimizat, iar fluxurile clientului au fost gestionate de către GEFCO România pentru a se adapta la capacitatea de producţie. GEFCO încarcă săptămânal 9 garnituri de tren cu modele Ford Ecosport.

Dezvoltarea de talente şi managementul resurselor umane au rămas printre priorităţile principale ale GEFCO România şi în 2017. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, compania a înregistrat o creştere faţă de anul precedent, totalizând 115 angajaţi în 2017. Deoarece GEFCO România şi-a canalizat eforturile în vederea dezvoltării unei echipe de profesionişti dedicaţi, în prezent, peste 20% din personalul său are peste 10 ani de experienţă în companie şi o vastă experienţă în domeniul logisticii. În acelaşi timp, pentru a pregăti „noua generaţie de profesionişti în logistică”, în 2017, GEFCO România a implicat în activităţile sale locale atât studenţi români, cât şi străini. În concordanţă cu accentul strategic pe care grupul îl pune pe inovare, confirmat recent prin parteneriatul încheiat cu Techstars Paris, GEFCO România şi-a demonstrat, de asemenea, sprijinul pentru tinerii inovatori din sectorul vehiculelor ecologice, prin sponsorizarea echipei IPAR în competiţia Low Cost Kart, organizată luna trecută, la Galaţi.

Responsabilitatea socială s-a aflat, de asemenea, printre angajamentele asumate de GEFCO România în anul 2017, compania contribuind la cauza organizaţiei „Salvaţi Copiii România”, prin achiziţionarea unui ventilator pentru respiraţie asistată, extrem de performant, pentru secţia de terapie intensivă pentru copii de vârste mici, care funcţionează în cadrul Spitalului Clinic de urgenţă pentru copii Grigore Alexandrescu, cel mai mare spital pentru copii din Bucureşti. GEFCO România şi-a manifestat, de asemenea, sprijinul deosebit şi implicarea în activităţile de caritate derulate de Fundaţia PARADA (care ajută la reintegrarea copiilor şi tinerilor fără adăpost în societate) şi activităţile întreprinse de Asociaţia pentru protecţia animalelor Robi (care oferă ajutor medical animalelor fără adăpost).

Dan Artenii, Country Sales & Marketing Manager GEFCO România, ne-a declarat că principalele domenii vizate pentru creşterea ponderii de clienţi non-auto din portofoliu vizează zona electrocasnicelor, a produselor farmaceutice şi utilaje grele. În prezent, 88% din portofoliul de clienţi sunt din zona auto. Viitorul aduce noi provocări pentru GEFCO România, Ford a anunţat deja că va produce un nou model la Craiova. Dacă în prezent compania încarcă 20 de garnituri săptămânal, în viitor numărul acesta va creşte. Transportul pe cale ferată reprezintă o provocare, trebuie organizat impecabil pentru a nu genera sincope. Dacă o garnitură întârzie, un întreg lanţ are de suferit, de aceea şi transportul rutier are un rol important, oferind flexibilitate.